Euro Bölgesi enflasyonunda tarihi zirve aralık ayında rekor kırıldı

Euro Bölgesi'nde enflasyon Aralık ayında yüzde 5 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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Kasım ayında yüzde 4,9 olan enflasyon, Aralık ayında yüzde 4,7 seviyesindeki beklentiyi aşarak yüzde 5 seviyesinde gerçekleşti ve 19 üyeli Euro Bölgesi'nin oluşturulmasından bu ana görülen yüksek seviyeye çıkmış oldu.

Aralık ayında enerji fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 arttı.

Enerji ve gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında Euro Bölgesi enflasyonu Aralık ayında Kasım ayındaki yüzde 2,6'den yüzde 2,7'ye çıktı. Tütün ve alkol ürünleri de dışarıda bırakıldığında enulasyon yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Aralık ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, enerji fiyatları yüzde 0,5 arttı. Enerji ve iylenmemiş gıda hariç fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,4 yükseldi. Tütün ve alkol de dışarıda bırakıldığında fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 yükseldi.



ECB Başkanı Christine Lagarde geçen ay enflasyonun bir süre daha yüksek seyredeceğini, daha sonra yüzde 2’lik hedefe ulaşılacağını belirtmişti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks da enflasyon hızlanırsa bankanın gerekli adımları atacağını kaydemişti.