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Esed rejiminden Kazakistan için sağduyu çağrısı

Esed rejiminden Kazakistan için sağduyu çağrısı

Beşşar Esed rejimi Kazakistan'daki olaylar için açıklama yaptı. Kazakistan'da patlak veren protesto gösterileri kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. Birçok ülke, Kazakistan yönetimi ve halkına sekinet ve sağduyu çağrısı yaptı.

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Suriye'de 15 Mart 2011'de başlayan sivil protestolar sırasında halkı 'bombardımanla' susturan Beşşar Esed rejimi, Kazakistan hükümetine protestocularla 'diyalog' kurma çağrısı yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye Arap Cumhuriyeti, dost Kazakistan Cumhuriyeti'nde güvenlik ve istikrarı bozacak ve hiçbir şekilde ABD'nin meşru taleplerini karşılamaya hizmet etmeyen güncel olaylardan duyduğu derin üzüntüyü ifade ediyor" denildi.

Açıklamada, "Suriye, Kazakistan'daki mevcut durumu ele alırken diyalog dilini benimsemeye çağırırken, Kazak hükümetinin bu konuda attığı adımları övüyor" ifadelerine yer verildi.

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