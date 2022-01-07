Bedelli askerlik ücreti 2022 ödemesi ve hesaplaması nasıl olur?

Enflasyon rakamlarının açıklaması ve memur maaşlarının belli olmasının ardından bedelli askerlik ücretleri de güncellendi. 2022 yılında zamlanan bedelli askerlik fiyatı 56 bin 500 lira oldu. Bir önceki bedelli askerlik ücreti ise 43 bin 150 liraydı. 2022 yılında ocak ve haziran ayında ödenen bedelli askerlik ücretine 30,5 oranında zam yapıldı.

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Binlerce vatandaşın heyecanla beklediği 2022 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. Her 6 ayda bir güncellenen bedelli askerlik ücreti enflasyon rakamının ardından zamlandı. Bedelli askerlik ücretine yüzde30.5 oranında zam yapıldı. 2022 yılının ilk 6 ayın için bedelli askerlik ücreti 56 bin 500 lira oldu. Bir önceki bedelli askerlik ücreti 43 bin 150 liraydı. Peki bedelli askerlik ücreti nereye ödenir, taksit yapılır mı?

2022 bedelli askerlik ücreti kaç para oldu:

2022 Bedelli askerlik ücreti konusunda Milli Savunma Bakanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ilk 6 aylık döneminde 56 bin 500 lira olarak açıklandı.

Bedelli askerlik ücreti nasıl hesaplanır:

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerliğe ilişkin detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada yer alan bilgilere göre, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncelleniyor.

2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak:

2022 Bedelli askerlik yerleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ocak ayında askerlik yerleri ile ilgili açıklama yapılmıştı. Sonuçlar e-devlet üzerinden ‘Bedelli Sınıflandırma Sonuç Sorgulama’ bölümünden duyurulmuştu.

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2021 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyuruldu.

Bedelli askerlik celp ve sevk dönemi:

1. Bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayıları Genelkurmay Başkanlığı ile koordine edilerek Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilir. Bunların temel askerliklerini yapacakları birlikleri ile bu birliklerin kontenjanları Genelkurmay Başkanlığınca 31 Aralık tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığına bildirilir.2. İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından fazla olması halinde yararlandırılacak olanlar Milli Savunma Bakanlığınca belirlenen tarihlerde sınıflandırma kurulunca kura çekimi ve sınıflandırma işlemleri bir sonraki yılın ocak ayı içerisinde belirlenir.

İstekli sayısının bedelli askerlikten yararlandırılacak yükümlü sayısından az olması halinde kuraya tabi tutulmaksızın tüm istekliler bedelli askerlik hizmetinden yararlandırılır.3. Yükümlülerin kuvvet komutanlıklarına tahsisi, sınıflandırılması ve temel askerlik eğitimini alacakları birlik komutanlıklarına dağıtımı, kuraya tabi tutma işlemleri sınıflandırma kurulunca yapılır.4. Yükümlülerin bedelli askerlikle ilgili celp ve sevk dönemi değişiklik talepleri, o yıl içerisindeki başka bir celp döneminde temel askerlik eğitimini tamamlamak istemesi şartıyla Askeralma Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.

5. Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

b. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

c. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz