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AK Parti'li Mustafa Şen: Temel hedefimiz var 2023 seçimlerini kazanmak

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Parti'li Mustafa Şen: Temel hedefimiz var 2023 seçimlerini kazanmak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, 2023 vizyonu ve sonrası için çeşitli çalışmalar yapmaları gerektiğini belirterek, " Tabi ki temel hedefimiz var 2023 seçimleri kazanmak. Onun için çalışmaya çok daha önce başlamamız gerekiyor" dedi.

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Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Mersin'e gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Şen'e AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim ile parti yöneticileri eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Mustafa Şen, Mersin programı kapsamında İl Başkanlığını ve belediyeleri ziyaret ettiklerini belirterek, "Ama daha öncesinde burada bir eğitim, araştırma ve geliştirme kampımız var. Çeşitli çalışmalar yapılması gerekiyor 2023 vizyonu için ve sonrası için. Tabi ki temel hedefimiz var, 2023 seçimleri kazanmak. Onun için çalışmaya çok daha önce başlamamız gerekiyor. Biz de AR-GE ve eğitim kampı için burada bulunuyoruz. Ama gelmişken dostlarımızı ziyaret etmeden, sizleri görmeden gitmek olmazdı. O yüzden başkanlarımızla beraberiz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise AK Parti İl Başkanı ve ekibinin 2 gündür kampta olduğunu belirterek, "Değişik çalışmalar yapıyorlar ve temaslarda da bulunuyorlar. Bundan dolayı belediyemize gelerek bizleri de şereflendirdiler. Bu gelmelerinden ve bizi ziyaret etmelerinden dolayı da kendilerine ve ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik de Mersin'de kamp yapmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını kaydederek, "Genel merkezimizin Mersin'de yapmış olduğu kamptan dolayı, Mersin'e vermiş olduğu bir değerden dolayı tekrar başkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Başkanımız burada. Eğitimin başındaki kişi. İnşallah onlar burada almış oldukları notları artık alta doğru, yani bizlere doğru bu talimatları vermiş olacaklar. Bizler de inşallah bu bilgilerden en iyi şekilde istifade edeceğiz ve 2023 yılında da Allah'ın izniyle, birlikte başarıya ulaşacağız" şeklinde konuştu.

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