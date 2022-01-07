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Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök tahliye edildi

Tutuklu Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Perit Özen ve Berke Gök tahliye edildi

BOĞAZİÇİ Üniversitesi eylemlerinde tutuklanan Caner Perit Özer ve Ersin Berke Gök tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İkisi tutuklu 14 öğrenci ilk kez hakim karşına çıktı. Tutuklu iki öğrencinin tahliye edilmesine karar verildi.

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Boğaziçi eylemlerinde tutuklanan Caner Perit Özer ve Ersin Berke Gök tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İkisi tutuklu 14 öğrenci ilk kez hakim karşına çıktı. Savunma yaptı. Suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme ara kararını açıkladı. Tutuklu iki öğrencinin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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