Yunanistan Sevan Nişanyan'ı serbest bıraktı! 15 gün içinde terk edecek

YUNANİSTAn gözaltına alıp 8 gün içerde tuttuğu cezaevi firarisi Sevan Nişanyan'ı Türkiye'ye iade etmek yerine serbest bıraktı. Nişanyan, 15 gün İçinde Yunanistan'ı terke etmek zorunda...

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Temmuz 2017'de Foça Açık Cezaevi'nden izinli çıkıp, firar ettikten sonra yerleştiği Yunanistan’da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Türkiye’ye deport edileceğini konuşulan Sevan Nişanyan sosyal medya hesabından serbest bırakıldığını duyurdu.

Yunanistan'da "istenmeyen kişi" ilan edilen Sevan Nişanyan'ın Siros İdare Mahkemesi'nde görülen davasında karar çıktı. Nişanyan'ın eşi İra Tzourou, Nişanyan'ın ülkeyi terk etmek şartıyla serbest bırakılacağını açıkladı.

Ira Tzourou sosyal medyadan, "Sevan Nişanyan'ın bugün serbest bırakılacağı açıklandı. Karara göre 15 gün içinde gönüllü olarak Yunanistan'dan ayrılmak zorunda. Sevan Nişanyan, Ermenistan vatandaşı olduğu için dilerse Ermenistan'a gidebilir" dedi.

Sevan Nişanyan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sekiz gün hapiste kaldıktan sonra gözaltından serbest bırakıldım. Bu zor günlerde sevgilerini ve cesaretlerini gönderen herkese çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.