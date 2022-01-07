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Reuters anketinde 2022 Türk lirası için ürküten sonuç! Üç ayın ardından daha artacak!

Reuters anketinde 2022 Türk lirası için ürküten sonuç! Üç ayın ardından daha artacak!

Reuters anketine göre Türk lirasının bu yıl dolar karşısında yüzde 14 değer kaybetmesi bekleniyor. İlk üç ay yüzde 10 diğer aylarda ise yüzde 14 değer kaybına ulaşması bekleniyor.

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Reuters’ın 49 para birimi stratejisti ile yaptığı anket sonucunda Türk Lirası için 2022 beklentisi yüzde 14 değer kaybı olarak çıktı.

TL’deki değer kaybının ilk üç ayda yüzde 10’u aşması, ardından yılın geri kalanında 14 seviyesine gelmesi bekleniyor.

Ankette yer alan ve TL’den daha fazla değer kaybetmesi beklenen tek para birimi ise yüzde 33 ile Arjantin pezosu oldu.

Öte yandan Rus rublesinin dolar karşısında yüzde 7,3, İngiliz sterlininin 1,3 ve euronun da 1,1 değer kazanması bekleniyor.

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