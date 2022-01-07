Bakan Çavuşoğlu'ndan Kazakistan için diplomasi trafiği Bakanlar toplanıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Mukhtar Tleuberdi ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan'daki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Kazakistan’a Türkiye'nin desteğini yineledi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, günlerdir olayların yaşandığı Kazakistan Dışişleri Bakanı Mukhtar Tleuberdi ile telefonda görüştü.

Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı düzenleyecek.

Türk Devletleri Teşkilatı, dışişleri bakanlarının Kazakistan konulu olağanüstü toplanacağını duyurdu. Toplantı 11 Ocak'ta düzenlenecek.

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Tleuberd ile konuya ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı'ndan dün Kazakistan'da yaşanan gelişmelerle ilgili dayanışma açıklaması gelmişti. Açıklamada, "Kazakistan hükümetine ve halkına ihtiyaç duyabilecekleri desteği vermeye hazır olduğumuzu beyan ediyoruz" denilmişti.

Kazakistan, Türk Devletleri Teşkilatının Azerbaycan, Türkiye, Kırgızistan ve Özbekistan'la birlikte 5 üyesi arasında yer alıyor.

Teşkilatın gözlemci üyeleri arasında ise Türkmenistan ve Macaristan bulunuyor.

Türk Konseyi adıyla 2009'da kurulan örgüt, şu anki adını ise Kasım 2021'de Türkiye'de yapılan zirvede aldı.