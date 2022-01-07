Ali Osman kimdir kaç yaşında neden twitter'da TT oldu? Ali Osman aşı olayı nedir?

Rize'de aşı karşıtı bir grup eylem yapan ve kimliğini yapan polisleri tehdit eden Ali Osman Önder twitter'da gündem oldu. Peki, Ali Osman Önder kimdir, kaç yaşında? Twitter'da neden gündemde? Ali Osman Önder aşı olayı nedir? İşte son gelişmeler....

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Aşı karşıtı açıklamalarıyla bilinen Ali Osman Önder, bugün Twitter'da trend topic oldu. Bu gelişmelerin ardından Ali Osman Önder'in aşı olayı araştırılmaya başlandı.

Ali Osman neden TT olayı oldu:

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda Ali Osman Önder'in gözaltına alındığı iddia edildi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Polisi tehdit etmişti: 2021 Ekim ayında Rize'de aşı karşıtı bir grup eylem yaptı. Eylemde polisin kimlik ibraz etmesini istediği Ali Osman Önder, polisi 'Açığa alınacağını biliyor musun?' diyerek tehdit edince çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Rize'de aşı karşıtı bir grup Memişağa Parkı'nda eylem düzenledi. Grup adına açıklama yapan Ali Osman Önder, aşının korona virüs salgınına karşı korumadığını iddia etti.

Önder'e parktaki diğer vatandaşlar tepki gösterince kısa süreli gerginlik yaşandı.

Polisin kimlik ibraz etmesini istemesi üzerine polisle de tartışan Önder, etrafındakilere 'Bunu çekin sosyal medyada paylaşacağız' dedi.

Sonrasında polise dönen Önder, 'Benim kimliğime burada da bakabilirsiniz' dedi. Polisin 'Tamam beyefendi kimliğini alayım' sözleri üzerine Önder bu kez de, 'Ben size kimlik ibraz etmek zorunda değilim' cevabını verdi. Kimliğini vermek istemeyen Önder, 'Siz sicil numaranızı verin, ben sizi şikayet edeceğim. Ben sizi Süleyman Soylu'ya şikayet edeceğim. Açığa alınacaksın' dedi.

Çevredeki vatandaşlar bu sözleri üzerine şahsa tepki gösterdi. 'Sen polisi tehdit edemezsin' diyen Rizeliler ile Önder arasında kısa süreli gerginlik yaşanırken, gerginlik polisin araya girip kalabalığı dağıtması ile son buldu.



