Nazan Kesal kimdir kaç yaşında Ercan Kesal'ın eşi dizileri hangisi?

Son olarak Çukur dizisinde rol alan oyuncu Ercan Kesal katıldığı bir programda anlattıkları ile merak uyandırdı. Başarılı oyuncunun özel hayatı bir kez daha araştırılmaya başladı. Nazan Kesal ile evli olan Ercan Kesal 62 yaşında. Eşi Nazan Kesal ise 52 yaşında. Çiftin Poyraz adında bir oğlu var. Peki Nazan Kesal hangi dizilerde rol aldı?

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Hülya Koçyiğit'in sunduğu Film Gibi Hayatlar programına katılan Ercan Kesal oyunculuğa nasıl başladığını anlattı ve özel hayatı hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Son olarak Çukur dizisinde rol alan Ercan Kesal kendisi gibi oyuncu Nazan Kesal ile evli. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Nazan Kesal 52 yaşında, Ercan Kesal ise 62 yaşında. Peki Nazal Kesal kimdir, hangi dizilerde oynadı?

Hülya Koçyiğit’in “Film Gibi Hayatlar” programına konuk olan oyuncu, “Gençler bana ‘26 yaşındayım, beni kimse fark etmeyecek mi?’ diye soruyor. Ben kamera karşısına 47 yaşında geçtim. Yaşadığımız çağ hız çağı. Her şey çabuk ve emeksiz yapılıyor. Bu durum da gençleri hayal kırıklığına uğratıyor” dedi. Kesal, ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu “Nasipse Adayız” filminin dünya prömiyerini 20 Ocak’ta Uluslararası Rotterdam’da yaptıklarını söyledi. Türkiye’deki prömiyerlerini temmuzda İstanbul Film Festivali’nde yaptıklarını söyleyen oyuncu, festivalden “En iyi yönetmen”, “FIPRESCI en iyi film” ve “En iyi kurgu” ödülleriyle ayrıldıklarını anlattı.

Nazan Kesal’ın kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Ünlü isim Nazan Kesal’ın oynadığı diziler arasında Aşk ve Ceza, Fazilet Hanım ve Kızları, Halka, Bugünün Saraylısı, Bir Zamanlar Çukurova, Analar ve Anneler, Kayıp Şehir de bulunuyor.

Nazan Kesal kimdir: Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro ve Film yönetmeni Nazan Kesal, 28 Mart 1969 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. İlköğretim ve liseyi Manisa'da tamamlamasının ardından yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk bölümünde 1991 yılında bitirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşen Nazan Kesal, Tv dizileri, sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. 1996 - 2004 yılları arasında Diyarbakır Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. 2004 başında Bursa Devlet Tiyarosu'na atanan sanatçı, Ankara Sanatevi Tiyatrosu, Tiyatro Ayna, Tiyatro İstanbul, Diyarbakır Sanat Merkezi gibi özel topluluklarda da çalıştı. Beykent Üniversitesi Sinema TV bölümünde master yapmıştır. Kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal'la hayatını birleştiren Nazan Kesal, bir çocuk annesidir.

Oynadığı diziler arasında Aşk ve Ceza, Fazilet Hanım ve Kızları, Halka, Bugünün Saraylısı, Bir Zamanlar Çukurova, Analar ve Anneler, Kayıp Şehir de bulunuyor.

Ercan Kesal kimdir: Ercan Kesal, 1959 yılında Nevşehir'in Avanos ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Avanos'ta, lise öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1984 yılında mezun oldu. Mezun olduktan sonra 1984-1990 seneleri arasında Ankara’da hekimlik yapmıştır.

Rol aldığı diziler

2002 – Uzak

2009 – Derin (Emniyet Müdürü) / Kısa Film

2009 – Vavien (Süleyman)

2009 – Üç Maymun (Servet)

2010 – Albatrosun Yolculuğu (Maruf Şükrü)

2011 – Bir Zamanlar Anadolu’da (Muhtar)

2011 – Yozgat Blues (Yavuz)

2012 – Derin Nefes Al / Kısa Film

2012 – Hükümet Kadın (Aziz)

2012 – Küf (Basri)

2013 – Ben O Değilim (Nihat)

2013 – Salıncak / Kısa Film

2013 – Sen Aydınlatırsın Geceyi (İrfan)

2013 – Hükümet Kadın 2 (Aziz Veysel)

2015 – Bulantı (Doktor)

2016 – Eksi Bir

2016 – Yol Kenarı

2017 – Die Hölle (Gökhan)

2017 – Çukur (İdris Koçovalı) (TV Dizisi)





