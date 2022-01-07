Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Joachim Löw'ün istediği yıllık ücret fazla bulundu

Sarı-Lacivertliler, 1 numaralı hoca adayı olan Alman teknik adamı ikna etmek için tüm kozlarını oynuyor. Takımla ilgili planlamadaki beklentileri konusunda güvence isteyen Joachim Löw'ün ise Kanarya'dan senelik 5 milyon Euro talep ettiği öne sürüldü.

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Süper Lig 'de bu sezon da beklentilerin çok altında kalan, sezon başında istenilen isimlerle anlaşılamaması sonrası Vitor Pereira'yı ikinci kez göreve getiren Fenerbahçe 'de yeni teknik direktörün kim olacağı büyük bir merak konusu...

Sarı-Lacivertliler'de Pereira sonrası Başkan Ali Koç'un daha sık görüşlerine başvurduğu kaptan Mesut Özil'in devreye girmesi sonrası 1 numaralı aday an itibarıyla Joachim Löw.

Gelirse, tartışılmayacak...

Geçtiğimiz yaz düzenlenen EURO 2020'den sonra Almanya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Löw'ün en çok istenen teknik adam olmasının en önemli nedenlerinin başında ise imzayı atması halinde kimsenin tartışamayacağı kariyerde olması! Geçmişte kısa süre de olsa Kanarya'nın başına geçen Löw'ün ikna edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

2.5 yıllık bir anlaşma

Gelecek adına iyi bir takım kurulması yolunda yapılacak planlama sürecinde Başkan Koç'tan güvence isteyen Alman hocanın, kapıyı da senelik 5 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. 2.5 yıllık bir teklifle Löw'ün kapısını çalan Fenerbahçe için şu şartlarda bu rakam bir hayli fazla gözüküyor. Löw'den istediği ücrette fedakârlık yapması istenirken, Kanarya'nın teknik adam konusunda ortalama yıllık 3 milyon Euro civarında bir bütçe ayırdığı konuşuluyor.

Bilic 10 Ocak'ta ayrılıyor...

Joachim Löw'den sonra Fenerbahçe'nin iki numaralı hoca adayı, Beijing Guoan'la önceki gün son maçına çıkan ve Çin macerasını noktalayan Slaven Bilic. Çin'deki bazı işlerini halletmeye ve kulüpteki çalışanlara veda etmeye hazırlanan Bilic, bu yüzden birkaç gün daha Pekin'de kalacak. Hırvat teknik adamın ülkesine ise 10 Ocak'ta döneceği öğrenildi.

Löw'den yanıt beklendiği için şu an Bilic'e direkt bir resmi teklif ulaşmadı. Deneyimli hoca, Kanarya'dan ses çıkmazsa, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayı düşünmüyor. Bu arada Löw ya da Bilic'ten biri olmaz ise muhtemelen oklar İsmail Kartal'a dönecek.