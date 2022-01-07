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Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti hasta 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo olarak çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye gitti hasta 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo olarak çıktı

Karın şişliği ve kilo şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvuran 2 çocuk annesi kadının karnından 9 kilo tümör çıktı. Hasta 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo olarak çıktı.

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Karın şişliği ve kilo şikayeti nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne gelen iki çocuk annesi Yeter Altıntaş'ın, yapılan muayene ve tahlillerin ardından yumurtalık bölgesine yakın bir yerde tümör olduğu saptandı.

Jinekoloji ve Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seda Şahin Aker tarafından yapılan ameliyatta; Altıntaş'ın karnından 9 kilo ağırlığındaki tümör çıkartıldı.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Yeter Altıntaş, 64 kilo olarak geldiği hastaneden 55 kilo olarak taburcu oldu.

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