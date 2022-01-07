Şehit olurken yanındaydı yılın fotoğrafı seçildi 'oğullarının emaneti Atmaca' gururlandırdı

Ziyarette, Vali Coşkun ve AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, İzzet Mazı tarafından çekilen ve yarışmada birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" isimli fotoğrafı aileye hediye etti. Vali Coşkun, yaptığı konuşmada, şehitlerin vatanı ve milleti için üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve onların emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını dile getirdi.