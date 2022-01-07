Şehit olurken yanındaydı yılın fotoğrafı seçildi 'oğullarının emaneti Atmaca' gururlandırdı
Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasında yaşam kategorisinde birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" adlı fotoğraf, şehit Akdal ailesinin gururunu katladı.
Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki bir üsse terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal Kahramanmaraş'taki ailesi, aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca" ile birlikte yaşadıkları Yunus Emre Mahallesi'ndeki evlerinde Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun ve AA ekibi tarafından ziyaret edildi.
Ziyarette, Vali Coşkun ve AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar, İzzet Mazı tarafından çekilen ve yarışmada birinci olan "Oğullarının emaneti Atmaca" isimli fotoğrafı aileye hediye etti. Vali Coşkun, yaptığı konuşmada, şehitlerin vatanı ve milleti için üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını ve onların emanetlerine her zaman sahip çıktıklarını dile getirdi.
AA'nın hazırladığı yarışmanın oylama sürecinde şehidin emaneti Atmaca'yı görenlerin şehide dua ettiğini anlatan Coşkun, "Anadolu Ajansımız muhabirleriyle bütün dünyada ve ülkemizde her türlü haberi doğru ve yansız bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırılması noktasında 7/24 mesai mefhumu göstermeksizin sahadalar. Biz bu vesileyle bölge müdürümüz ve arkadaşımız İzzet bey nezdinde çalışmalarından dolayı bütün AA ekibine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
AA Gaziantep Bölge Müdürü Kerem Kocalar da kapılarını her zaman AA personeline açan şehit ailesine teşekkür ederek, "Oylama sırasında fotoğrafı gören birçok kişi fotoğraftan çok duygulanmıştı. Bu vesileyle şehidimiz sürekli minnetle anılmasına vesile olduğumuz için çok mutluyuz." diye konuştu.