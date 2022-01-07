Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na net destek! Engel çıkaranlar...

Kemal Kılıçdaroğlu Beylikdüzü Belediyesi'nin açılış töreninde yaptığı açıklamalarda İBB'ye yapılan soruşturmayı ve Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hayatındaki engellere işaret ederek, engel çıkaranların hesap vereceğini söyledi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu,"İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine, vicdanına güveniyorum" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

- Buradan kısaca bir çağrı yapmak isterim. Engel çıkarmasınlar, engelleri aşarız. Gölge etmesinler, güneşi mutlaka doğururuz.

- İBB Başkanımıza yönelik yapılan haksız suçlamalar var. Bütün dünya bunların tamamının haksız olduğunu biliyor ama unuttukları bir şey var. Bu ülkenin insanının ferasetine, vicdanına güveniyorum. İstanbul Büyükşehir'i aldığımız zaman 13 bin oy farklı ile alınmıştı. 'Nasıl İstanbul'u geri alabiliriz' diye özel çabalar harcandı. Ben Parti Meclisi'nde 'Milletimizin ferasetine güveniyorum' dedim. İkinci kez seçim oldu 13 binlik fark 800 bine çıktı. Demek ki doğruyu yaptığımız zaman bütün engelleri aşabiliriz.

- Bizim belediye başkanlarımıza engel çıkaranlar şunu çok iyi bilmeli, karanlığın zifirindeyiz ama güneşin doğmasına çok yakınız. Engel çıkaranlar bunun hesabını mutlaka yeri ve zamanı gelince vereceklerdir.