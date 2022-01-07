Oruç ne zaman başlıyor 2022 Ramazan hangi ayda Diyanet

2022 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor ne 2022 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor araştırması başladı. 2022 Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ayı 2 Nisan Salı günü başlayacak. 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü. kutlanacak.

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Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor. 2022 Ramazan başlangıcı ne zaman? Ramazan Bayramı 2022 tatili kaç gün? 2022 yılının dini günleri belli oldu. Ramazan ayı 2 Nisan’da başlıyor.

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan ayı 2022 yılında Nisan ayına denk geliyor.

2022 yılında 2 Nisan günü başlayan oruç 1 Mayıs günü son bulacak. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı’nın 1. günü.

Oruç tutmanın fazileti nedir?

Oruç ibadetinin kıymetini, faziletini mümin için sağladığı faydaları anlatan, Ebu Hüreyre r.a.'ın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasulullah s.a.v. şöyle buyurmuştur:

“Âdemoğlunun her ameli katlanır; iyilikler on katından yedi yüz katına kadar katlanır. Allah Tealâ buyurdu ki: Oruç bunun dışındadır. O benim içindir ve onun mükâfatını ben vereceğim. Çünkü yemesini ve arzularını benim rızam için terk etmektedir. Oruçlu için iki sevinç vardır: İftar ettiğinde bir sevinç, Rabbine kavuştuğunda bir sevinç! Oruçlu kişinin ağız kokusu, Allah Tealâ katında miskten daha hoştur. Oruç kalkandır, oruç kalkandır!” (Buhârî, Savm 9, Tevhîd 35; Müslim, Sıyâm 161, 163, 164; İbn Mâce, Sıyâm 1; Tirmizî, Savm 55)

Ramazan ayı oruç, rahmet ve mağfiret ayıdır. Ramazanda her gün, kılınan her bir teravih namazı farklı faziletlere sahiptir. Ramazan ayı için Allah mağfiret ve rahmet edeceğini, duaların kabul olacağını hadisi şeriflerde bildirmiştir.

Allah'ın "mazlumun duası, babanın duası, salih kimsenin duası, itaatkâr evladın ana-babasına duası, yolcunun duası, çaresiz ve muhtaç olanların duası, iftar vakti oruçlunun duası ve Müslümanın mümin kardeşine gıyabında yaptığı duasını" geri çevirmediği hadislerle bildirilmiştir.

Duaların kabulü için; Bütün İslâm âlimlerinin öğüdü boğazından haram lokma geçmeyecek, elbisende bir tek iplik bile haram olmayacak. İhlaslı olacaksın, samimi olacaksın. Mümkün mertebe salih işler yapacak, kirden günahtan arınmaya çalışacaksın. Abdestli olacaksın, kıbleye yöneleceksin, iki diz üzerine çökeceksin, ellerini açacak, kollarını semaya doğru kaldıracak (semaya bakılmaz) ve edep üzere olacaksın. Ki namazdan sonra yapılan dualar da müstecaptır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) ramazanın faziletini nasıl belirtti?

Hz. Peygamber ramazan ayı girerken ashabına hitap ederek ramazan ayının kutsiyet ve faziletini şöyle belirtmiştir:

“Ey insanlar! Yüce ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize bastı, o ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır.

Allah o ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleyin ibadet yapmayı nafile kıldı.

O ayda bir farz işleyen diğer aylarda yetmiş farz işlemiş gibi sevap alır. O, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. O, yardımlaşma ayıdır. O ayda müminin rızkı bollaştırılır. O ayda kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. Aynı zamanda oruçlunun sevabı kadar sevap verilir. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. O öyle bir aydır ki evveli rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden ateşinden kurtuluştu.

Ramazanda oruç tutmanın hükmü nedir?

Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; "Ey iman edenler! Oruç takva sahibi olasınız diye sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılınmıştır.” ( Bakara, 183.)

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartındandır. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur ve yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Oruçlu olan kişi bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunur.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 yılı dini günleri…

Üç ayların başlangıcı - 2 Şubat 2022 Çarşamba

Regaip Kandili - 3 Şubat 2022 Perşembe

Miraç Kandili - 27 Şubat 2022 Pazar

Berat Kandili - 17 Mart 2022 Perşembe

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi

Kadir gecesi – 27 Nisan 2022 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi- 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün- 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün- 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün- 4 Mayıs 2022 Çarşamba

Kurban Bayramı Arifesi- 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün - 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2.Gün- 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3.Gün- 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün- 12 Temmuz 2022 Salı

Hicri Yılbaşı - 30 Temmuz 2022 Cumartesi

Aşure günü - 08 Ağustos 2022 Pazartesi

Mevlid Kandili - 7 Ekim 2022 Cuma