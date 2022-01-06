Doğal gazda her şehre farklı fatura! Detayları belli oldu

Doğal gaz faturaları da dahil pek çok alanda düzenlemeler içeren 18 maddelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunuldu. Buna göre; bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

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Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek amacıyla faturalarda kademeli tarife sistemine geçiş yapılıyor.

Buna göre; bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı uygulanabilecek.

Düzenleme ile maliyetler için bir çalışma yapılacak, gerekli olan abone grubu için il bazında iklim şartları ve tüketim miktarına uygun olacak bir kademe belirlenecek.

Oluşan tüketim maliyetleri bu kademe üstünde tüketim yapan abonelere yansıtılacak.