Kimlik kartına e-İmza nasıl yüklenir? Çipli kimlikte e imza dönemi 10 Ocak 2022'de başlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 10 Ocak itibarıyla 50 ilde başlanacağını söyledi.

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e-İmza için gerekli altyapı ve hazırlıklar tamamlandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) ile Türkiye Yol-İş Sendikasınca bir otelde düzenlenen "İl Özel İdarelerinde Toplu İş Sözleşmesi Uygulama ve Değerlendirme Semineri"ndeki konuşmasında e-İmza'ya değindi.

E-imza yüklemeleri 10 Ocak'ta başlıyor

Kimlik kartına e-İmza'nın yüklenmesine 50 ilde 10 Ocak itibarıyla başlayacaklarını belirten Soylu, e-İmza ile vatandaşlara yepyeni bir kolaylık sunacaklarını dile getirdi.

Yerli Biyometrik Veri Yönetim Sistemi tüm Türkiye'de hayata geçiyor

Adli inceleme, kimlik tanıma ve kimlik doğrulama işlemlerini hızlandırmak ve güvenilirliği artırmak üzere hayata geçirilen "Yerli Biyometrik Veri Yönetim Sistemi" de 10 Ocak'ta tüm Türkiye'de başlayacak.

Ayrıca bir süre önce tamamlanan Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ise kurumlarla paylaşılmaya başlandı.



Afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlarda nüfus müdürlüğü olarak hizmet verebilecek "Mobil Nüfus Müdürlüğü" araçları ocak ayı sonunda hizmete hazır olacak.

Bakan Soylu'nun paylaştığı görsellerde, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 2021'de gerçekleştirdiği çalışmalar ve 2022 hedefleri şöyle sıralardı.

- 2021'de 22 bin 538 vatandaşın faydalandığı Adreste Nüfus Hizmeti'nden 2022'de 50 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

- Nüfus idaresinde memurla muhatap olmadan işlem yapabilmeyi kolaylaştıran Nüfusmatik'ler 50 ilde aktif olarak kullanılıyor.

- 2021 yılında 22 milyon vatandaşımıza yüz yüze hizmet, 97 milyon vatandaşımıza e-Devlet üzerinden olmak üzere toplam 119 milyon hizmet ve işlem gerçekleştirildi.

- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmetlerdeki bilgi güvenliği önlemleri için TSE tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ISO:27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası verildi.

- Dijital Arşiv Projesi'yle bugüne kadar Nüfus Genel Müdürlüğünde 431 milyon 960 bin 626 belge tarandı.

- ALO 199 ile 2021 yılında 9 milyon 361 bin 295 çağrı karşılandı.

- 659 nüfus müdürlüğü yeni nüfus müdürlüğü konseptiyle yenilendi. 2022'de 142 nüfus müdürlüğü daha yenilenecek.

- Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi 2022 yılında yaygınlaşacak. 2022'de e-Devlet hizmet sayısı artarak devam edecek.

- 2021 yılında 1 milyon 935 bin 773 "soy ağacı" görüntülendi.

- Hayat Kimliğinle Kolay Projesi'yle 2021 yılında 2 milyon 544 bin 849 ehliyet (sürücü belgesi) kimlik kartına yüklendi.