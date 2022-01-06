Togg Sedan fiyat listesi 2022 Togg özellikleri ve ön sipariş ücreti kaç para?

ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de yerli elektrikli otomobilimiz Togg ilk kez uluslararası sahneye çıktı. Bu mutluluk veren gelişmenin ardından Togg ne demek açılımı nedir, Togg Sedan fiyat listesi 2022 kaç para, Togg özellikleri neler ve Togg ön sipariş fiyatı kaç para araştırması başladı.

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Yerli otomobilimiz Togg ilk kez ABD'de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı. Dünya basının da büyük ilgi gösterdiği yerli otomobilimiz Togg merak konusu oldu. 2019 yılında üretimine başlanan araç modelinin 2022 yılında satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. Peki Togg Sedan özellikle neler, Togg Sedan satış fiyat listesi 2022 kaç para, Togg ön sipariş ücreti ne kadar? İşte yerli otomobilimiz Togg hakkında merak edilenler...

Türkiye’nin otomobil girişim gururu olan TOGG fiyat listesi 2022 yılı için merak ediliyor. 2019 yılında üretimine başlanan araç modelinin 2022 yılında satışa çıkarılacağı duyurulmuştu. TOGG SUV modeli €40.000 olacağı açıklanmıştı. TOGG Fiyat Listesi 606.000 TL’den başlayan fiyatlarla piyasaya sunulması bekleniyor.

TOGG güncel fiyatı kaç paradan başlıyor: TOGG satış fiyatı henüz netleşmedi. Aracın kendi piyasasındaki diğer araç guruplarıyla fiyat anlamında yarışacağı söyleniyor. Yeni yılı takiben seri üretime geçince net fiyatlarının kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

TOGG ne zaman çıkacak: Togg ne zaman çıkacak sorusunun yanıtı da meraklıları tarafından her gün araştırılıyor. Bu noktada yukarıda da ifade ettiğimiz üzere fiyata ilişkin bilgi verilmese de seri üretim tarihi netlik kazandı. Aracın 2022 yılında seri üretime geçerek piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

TOGG açılımı: Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu

2022 yılının başlarında seri üretimiyle birlikte fiyat listesinin de açıklanması bekleniyor.

*Aracın net satış fiyatı henüz belli değildir.

*Saracın üretimine 2019 yılında başlandı.

*Araç 2023 yılı ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak.



TOGG ön sipariş fiyatı kaç para

TOGG ön sipariş fiyatı konusunda bazı tahminler bulunuyor. Nitekim tüm bu fiyatlar doğrudan şirket tarafından açıklanmamıştır. Bakanların ve TOGG şirketinin yaptığı açıklamalara göre Türkiye’deki muadil araç fiyatlarıyla yarışacağı ifade ediliyor. Bu noktada muadil araç modellerinin ön fiyatlarıyla benzer bir fiyat aralığında sunulması bekleniyor.

TOGG SUV fiyatı kaç para

TOGG SUV fiyat detayları için de netlik kazanan bir açıklama gelmedi. Yeni nesil elektrikli SUV modeli için de yine fiyatların seri üretiminden hemen sonra netleşmesi bekleniyor. Fakat şirketin CEO’su bir açıklamasında 25.000$ – 30.000 $ seviyesinde başlangıç fiyatının olabileceğini ifade etmişti. Yeni süreçte de bu fiyatların baz alınması beklenenler arasında yer alıyor.

TOGG SEDAN fiyat listesi : Yerli üretim TOGG Sedan fiyat noktasında da rakiplerinden farksız olacak. Hem elektrikli hem de tam otomatik olan aracın özellikleri oldukça dikkat çekiyor. Sedan modeli için de netleşen bir fiyat aralığı bulunmuyor. Ön sipariş ve ön satış fiyatları da henüz seri üretime geçmediği için netlik kazanmamış durumdadır.