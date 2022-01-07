BIST 2.018
DOLAR 13,81
EURO 15,64
ALTIN 796,07
HABER /  GÜNCEL

Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada bakın ne denildi...

Abone ol

elen son dakika haberine göre, koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçtiği öğrenildi.
 

Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin "Sayın Aziz Yıldırım’ın dün yapılan testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçmiştir. Bugün itibariyle rutin çalışma programına dönecektir." ifadelerini kullandı. 

İlgili Haberler
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 3 isim birden pozitif çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Çocuklar virüs saldırısı altında! Bilim Kurulu Üyesi duyurdu 5 yaş aşısı gündeme geliyor
Çocuklar virüs saldırısı altında! Bilim Kurulu Üyesi duyurdu 5 yaş aşısı gündeme geliyor
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
CHP'li FETÖ firarisi Aykan Erdemir, CNN'e akıl verdi Nedim Şener çarpıcı fotoğraflar paylaştı
CHP'li FETÖ firarisi Aykan Erdemir, CNN'e akıl verdi Nedim Şener çarpıcı fotoğraflar paylaştı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Don't Look Up' paylaşımı
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Don't Look Up' paylaşımı
Ahmet Hakan Nureddin Nebati'yi yazdı: Tezim çöp oldu
Ahmet Hakan Nureddin Nebati'yi yazdı: Tezim çöp oldu
8 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2022 zamlı ödeme kaç para?
8 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 2022 zamlı ödeme kaç para?
Serie A'da Juventus ile Napoli berabere kaldı
Serie A'da Juventus ile Napoli berabere kaldı
Cuma mesajları en yeni resimli kısa cuma tebrik sözleri-Cuma mesajları hadisli hayırlı cumalar
Cuma mesajları en yeni resimli kısa cuma tebrik sözleri-Cuma mesajları hadisli hayırlı cumalar
Tabipler Birliği'nden okullar için acil Omicron çağrısı
Tabipler Birliği'nden okullar için acil Omicron çağrısı
e-imza'da yeni dönem 10 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye'de hayata geçirilecek
e-imza'da yeni dönem 10 Ocak'tan itibaren tüm Türkiye'de hayata geçirilecek