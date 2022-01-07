Koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım hastaneye kaldırıldı! İşte son durumu

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneden yapılan açıklamada bakın ne denildi...

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elen son dakika haberine göre, koronavirüse yakalanan Aziz Yıldırım'ın dün yapılan testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçtiği öğrenildi.



Fenerbahçe'nin eski asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin "Sayın Aziz Yıldırım’ın dün yapılan testi negatif çıkmış ve tedbir amaçlı yatmış olduğu hastaneden ayrılarak evine geçmiştir. Bugün itibariyle rutin çalışma programına dönecektir." ifadelerini kullandı.