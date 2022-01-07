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Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 3 isim birden pozitif çıktı

Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! 3 isim birden pozitif çıktı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ile Süper Kupa'da Antalyaspor maçında ilk 11'de başlayan 2 futbolcu koronavirüse yakalandı.

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Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Önder Karaveli'nin Süper Kupa finali sonrası koronavirüs test sonucu pozitif olarak çıktı. Siyah-beyazlı ekipte, Önder Karaveli ile birlikte Süper Kupa finalinde Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayan 2 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Katar'da oynanan Beşiktaş, Antalyaspor arasındaki Süper Kupa Finali sonunda Siyah-Beyazlılarda teknik sorumlu Önder Karaveli'nin koronavirüs test sonucu pozitif olarak sonuçlandı. 

A Spor haberine göre, Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 7 gün karantinada kalacak olan Önder hoca Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayacak. 5. günün sonunda koronavirüs test sonucu negatif olarak sonuçlanırsa Karaveli'nin karantina süresi sona ermiş olacak.

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