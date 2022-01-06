Bakan Özer, "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusunu cevapladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e katıldığı yayında "Kılıçdaroğlu'nu neden bakanlığa almadınız?" sorusu soruldu. Bakan Özer ''Emrivaki yaptı, protokol kapısında gelmedi.'' diyerek topu CHP liderine attı

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Gece Görüşü programında Hande Fırat'ın konuğu oldu. Bakan Özer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun KPSS'den yüksek puan alıp fakat mülakatlarda düşük puan alan öğretmen adaylarına destek olmak için gittiği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan içeri alınmadığı olayla ilgili ilk kez konuştu.

"Chp'den kimse katılmadı"

7 aradan sonra düzenlenen Milli Eğitim Şûrası'na CHP'den kimsenin katılmadığını söyleyen Bakan Özer, "Eğitimi siyasi malzeme yapmaktan çıkarmamız lazım. Bakanlığa başladığımdan itibaren tüm paydaşlarımıza kapım açık. Bizim herhangi bir kimseyle görüşmeme gibi bir şeyimiz yok, yeter ki dert gerçekten eğitim olsun. Milli Eğitim Şûrası'na, eğitim komisyonu toplantısına CHP'den kimse katılmadı. Ben davet ettim. Öğretmen atamasındaki mülakatlarla ilgili hiçbir dahlimizin olmadığı bir süreç üzerinden böyle bir siyaset yapılması... Her yüksek KPSS alan, mülakattan yüksek alamaz ki." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na seslendi

Kılıçdaroğlu'nun "Danıştay kararına uyulmuyor" iddiasına yanıt veren Bakan Özer, "Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki 'Danıştay kararına uymuyor.' Biz de araştırdık gerçekten uymuyor mu diye ve bunun olmadığını gördük. Ertesi gün kamuoyu açıklaması yaptık bununla ilgili. Sayın Kılıçdaroğlu'nu MEB'in uymadığı Danıştay kararını açıklamaya davet ediyoruz dedik, bir açıklama gelmedi." dedi.

"Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil"

Bakan Özer, "Danıştay'a yazdık, oradan da böyle bir karar olmadığı geldi. Siyasetin bu konu üzerinden bir sürece araçsallaştırılmasına ben yadırgadım, keşke hiç yaşanmasaydı. Sayın Kılıçdaroğlu protokol kapısından gelmedi. Kılıçdaroğlu'nu biz zincirle mi tutuyoruz? Bunlar üzerinden spekülasyon yapılmasını doğru bulmuyorum. Oralar hep eylemlerin yapıldığı yerler, sayın Kılıçdaroğlu'na özgü bir şey değil." diye konuştu.