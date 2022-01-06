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Türkiye 6 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 6 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 418 bin 823 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 134 milyon 863 bin 259'a yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 6 Ocak 2022 Perşembe günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 418 bin 823 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 68 bin 413 kişinin testi pozitif çıktı, 156 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 25 bin 502 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Kapalı, havalandırması kısıtlı ortamlarda, maske kullanılmayan restoran ve kafeteryalarda uzun süre kalınmamalı. Katılımın fazla olduğu toplantılar, ev içi kalabalık ve uzun süreli buluşmalar, eğlence mekanları bulaşmayı artırmaktadır. Tedbirlerin önemi fazlasıyla artmış durumdadeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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