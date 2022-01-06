Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Muharip Uçağı 2023'te hangardan çıkacak

TUSAŞ'ın yatırım ve toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milli muharip uçağımızı inşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katıldı. Erdoğan, törende yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. 20 yılda yerli savunma sanayideki dönüşümü özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tam savunma sanayii için tüm imkanları seferber ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Konuşmamın hemen başında, elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir'e Allah'tan rahmet diliyorum. Osmanlı'da ilk yıllarından itibaren tersaneciliğini geliştirmiş, Avrupa ordularında henüz yokken barut ocakları kurmuştur. Asırlar boyunca dünyaya top, tüfek, gemi başta olmak üzere pek çok ürün ihracatı yapan Osmanlı, 18. yy'dan sonra bu alandaki öncülüğünü yitirmeye başlamıştır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlatılan kalkınma hamlesinde savunma sanayimiz önemli bir yere sahiptir. Bu dönemde Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Şakir Zümre gibi müteşebbislerin çabalarının maalesef iç ve dış engellemeler sebebiyle akamete uğradığını görüyoruz.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve adım attık"

Makine ve kimya altında kurulan fabrikalar arzu edilen seviyede çalıştırılmamış ve savunma sanayi dışa bağımlı hale getirilmiştir. Ambargolar kendi kendine yeten bir savunma sanayi ihtiyacımızı ortaya çıkarmıştır. Yerli üretim yanında ülkeler arası ortak projelere önem verilmiştir. Hükümete geldiğimizde savunma sanayiinde de artık hiçbir şey eskisi olmayacak dedik ve adımları atmaya başladık.

"Faaliyet gösteren firmaların sayısı bin 500'e çıktı"

Bugün Türk savunma sanayii ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline geldi. Savunma sanayii alanında faaliyet gösteren firmaların sayısı 56'dan 500'e yükseldi. 20 yıl önce sadece 62 olan savunma projesi sayısı bu yıl 750'yi geçti.

"İha, Siha ve Tiha üretiminde ilk 3 ülke içerisindeyiz"

İHA'larda kullandığımız kameralara ambargo koydular, onu da kendimiz yaptık. Artık çıtayı daha yukarı çıkardık. İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk üç ülkesi içindeyiz. Artık çıtayı daha da yukarı çıkararak geleceğin harp ortamını da ülkemizi hazırlıyoruz. Sürü İHA'lar, deniz platformlarına, insansız araçlardan yapay zekaya, uydulara kadar savunma sanayiinde hangi alanda olmamız gerekiyorsa oradayız.

"Milli Muharip uçak 2023'te hangardan çıkacak"

Şimdilik HİSAR'ları yaptık, yakında SİPER'i ve daha ötesini de tamamlayacağız. Göbey helikopterini bu sene teslim etmeye başlıyoruz. Şimdi sıra Milli Muharip Uçak'ta... İnşallah 2023 yılında hangardan çıkarıp dünyaya göstereceğiz."