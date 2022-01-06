Güney Kore arıza nedeniyle F-35 filosunu uçurmama kararı aldı

GÜNEY KORE ordusu bir F-35 savaş uçağının iniş takımlarının arıza yapması nedeniyle F-35 filosunun tamamını uçurmama kararı aldı. Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı gerekçesiyle ABD ile yürüttüğü F-35 projesinden çıkarılmış ve parasını ödediği savaş uçaklarını teslim alamamıştı.

Abone ol

GÜNEY KORE'nin batısındaki Seosan hava üssünde eğitim uçuşu yapan F-35A model uçak elektronik sistemlerinde sorun çıkması nedeniyle gövde üzerine zorunlu iniş yaptı. ABD yapımı beşinci nesil hayalet uçak F-35A, ineceği pistin köpüklenmesi sayesinde gövdesinden ciddi hasar almaktan kurtuldu, pilot uçaktan yara almadan çıktı.

Kore Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanvekili Shin Ok-Chul, parlamentoda bir oturumda milletvekiliyle olayın detaylarını paylaştı. Alçaktan uçan F-35'te pilotun aniden sesler duyarak sistemleri kontrol ettiğini belirten Shin, uçuş kontrol ve motor dışında tüm sistemlerin durduğunu gören pilotun fırlatma koltuğunu kullanmak yerine gövde üzerine inmeyi tercih ettiğini aktardı. Shin, olayın F-35 savaş uçağının ilk defa gövde üzerine inişi olduğunu ifade etti.

Arıza tüm filoyu indirdi

Güney Kore ordu yetkilileri arızayla ilgili ABD ile ortak soruşturma başlatılacağını, soruşturma sonuçlanana kadar 30 F-35'ten oluşan filonun uçurulmayacağını bildirdi.