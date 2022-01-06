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AK Parti'den Kazakistan olaylarına değerlendirme

AK Parti'den Kazakistan olaylarına değerlendirme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kazakistan halkının büyük bir halk olduğunu, bugünleri sağduyulu bir şekilde atlatacak basirete sahip bulunduğunu bildirdi. Çelik "Daima dost ve kardeş #Kazakistan’ın yanındayız. Bugünlerin atlatılması, Kazakistan’ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir." dedi.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dost ve kardeş ülke Kazakistan'ın yanında olduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Bugünlerin atlatılması, Kazakistan'ın her bakımdan huzurlu ve güçlü olması en büyük temennimizdir. Kazakistan halkı büyük bir halktır. Bugünleri sağduyulu şekilde atlatacak basirete sahiptir. Kazakistan'daki can kayıplarından büyük üzüntü duyuyoruz. Tüm Kazakistan halkının güven içinde olması en büyük temennimizdir. Kazakistan'ın normale dönmesi en çok Türkiye'yi sevindirecektir."

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