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Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor! Bakan Murat Kurum tarih vererek duyurdu

Fikirtepe'de dönüşüm başlıyor! Bakan Murat Kurum tarih vererek duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projesini Fikirtepe'de başlatacağız" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ataşehir Şerifali İmar İskan Blokları temel atma törenine katıldı.

Törene Bakan Kurum'un yanı sıra, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz ve TOKİ Başkan Yardımcısı Levent Sungur da katıldı.

Fikirtepe'de ihale süreci başlıyor

Kurum, "Fikirtepe'de vatandaşlarımız yıllardır kentsel dönüşüm projesinden dolayı mağdurlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen Fikirtepe için, kangrene dönüşmüş Fikirtepe için harekete geçtik. İnşallah Şubat ayı itibariyle 15 bin konutun tamamının ihalesini yapmak suretiyle İstanbul'un, Anadolu yakasının en büyük kentsel dönüşüm projesinin bir tanesini de Kadıköy'de Fikirtepe'de gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

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