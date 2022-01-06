Survivor Atakan final koltuğunda yanında oturacağını düşündüğü isimleri saydı

Oğlum ve eşimden ayrı kalacağım o beni zorlayacak: Yarışmada ailesinden uzak kalacağı için zorlanacağını belirten Atakan Arslan, "Zorluklarla mücadele etmek hoşuma gidiyor ama oğlum Aslan ve eşimden ayrı kalacağım, o beni zorlayacak. 'Baba Survivor'da hep mutlu bak' dedi. Daha önce birlikte izlediğimiz eski Survivor görüntülerinden aklında demek ki öyle kalmış. Oğlum üzülmesin diye Survivor boyunca hep güleceğim" dedi.