Survivor Atakan final koltuğunda yanında oturacağını düşündüğü isimleri saydı
'Survivor All Star 2022' kadrosunda yer alan Çağan Atakan Arslan, final koltuğunda kendisinin yanında oturacağını düşündüğü yarışmacıları sıraladı.
'Survivor All Star 2022' ilk bölümü TV8 ekranlarında 15 Ocak cumartesi akşamı yayınlacak. 2016 yılında katılığı Survivor yarışmasını şampiyon tamamlayan Çağan Atakan Arslan, TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk oldu. 'Avatar' lakaplı sporcu, rakiplerinden bahsetti.
Survivor Atakan, sunucuların "Gözünü korkutan bir rakibin var mı?" şeklindeki sorusuna, "Allah izin verirse seyircileriminiz desteğiyle şampiyon olacağım. Gözümü kimse korkutamaz. Gözümün gördüğünden korkmam" yanıtını verdi.
Eski şampiyon, "Tüm yarışmacılar çok iyi hazırlanmış. Fiziksel olarak güçlüler. Gerginlik ve kaosu seviyorsanız bu seneyi izleyin. Bu sene bu işlerin eksik olacağını düşü
Oğlum ve eşimden ayrı kalacağım o beni zorlayacak: Yarışmada ailesinden uzak kalacağı için zorlanacağını belirten Atakan Arslan, "Zorluklarla mücadele etmek hoşuma gidiyor ama oğlum Aslan ve eşimden ayrı kalacağım, o beni zorlayacak. 'Baba Survivor'da hep mutlu bak' dedi. Daha önce birlikte izlediğimiz eski Survivor görüntülerinden aklında demek ki öyle kalmış. Oğlum üzülmesin diye Survivor boyunca hep güleceğim" dedi.