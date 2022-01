İBB Sözcüsü Murat Ongun 'metro inşaatı değil çukur' dedi paylaştığı fotoğraf olay oldu

Yatırım onayı çıkmadığı gerekçesiyle durdurulan Emek-Yenidoğan metro hattı projesine İBB moloz dökmeye başladı. Olayı yayınlayan CNN Türk'e tepki gösteren İBB Sözcüsü Murat Ongun'un bahsedilen yerin metro hattı değil çukur olduğu yönündeki paylaşımına yorum yağdı.

Emek-Sancaktepe metro hattı inşaatına dün moloz dökülmeye başlanması tartışmalara yol açtı.

Hükümetin projeyi Yatırım Programına almaması gerekçesiyle İBB yönetimi, 2017'de yapımına başlanan metro hattı inşaatının üzerini molozla kapatmaya başladı.

Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, yaptığı açıklamada duruma tepki göstererek, “Temel atmama töreni yaparak başlanmış bu Büyükşehir Belediye zihniyeti şimdi de metroları kapatma icraatlarıyla devam ediyor” dedi.

CNN Türk'ü şikayet etti

Şeyma Döğücü ile röportaj yapan CNN Türk'ün metro inşaatı haberi İBB Sözcüsü Murat Ongun'un tepkisine yol açtı. Ongun, konuyu haberleştiren CNN Türk'ü de CNN'e şikayet etti.

"Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur"

Twitter adresinden paylaşımda bulunan Ongun, "O bir metro hattı değil. Yıllar önce kazılmış 30 metre derinliğinde bir çukur. “Metro hattı nedir?” diye öğrenmek isterseniz, 10 metro şantiyemizden birinde size eğitim verebiliriz. @cnnturk You should beware of the damage being done to the global CNN brand." ifadelerine yer verdi.

Twitter adresinden paylaşımda bulunan Ongun'un Ongun söz konusu yerin metro inşaatı değil çukur olduğunu söylemesine çok sayıda yorum geldi.

İmamoğlu'nun imzası yer alıyor

Ongun'un paylaştığı fotoğraftaki tabelada Ekrem İmamoğlu'nun imzası, İBB logosu ve metro inşaatının adının yer almasına dikkat çeken kullanıcılar, Ongun'a tepki gösterdiler.

Kullanıcılar Ongun'a "madem çukursa bunu niye yazdınız?" diye sordu.