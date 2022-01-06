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Yabancıdan borsada 1.04 milyar dolarlık satış

Yabancıdan borsada 1.04 milyar dolarlık satış

Borsa İstanbul'da, yabancı yatırımcılar aralık ayında 1.04 milyar dolar net satış yaptılar.

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Geçen ay Borsa İstanbul'da (BİST) yabancı yatırımcılar Pay Piyasalarında yaptıkları işlemlerde 1 milyar 36 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdiler

Yabancı yatırımcılar Aralık 2021'de BİST'de 24 milyar 260 milyon dolarlık alış ve 25 milyar 296 milyon dolarlık satış işlemi gerçekleştirdiler.

Böylece yabancıların geçen ayki toplam alım ve satış işlemleri 49 milyar 556 milyon dolar seviyesinde oluştu.

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