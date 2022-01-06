BIST 2.008
DOLAR 13,68
EURO 15,51
ALTIN 793,14
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

20 gündür aranıyordu! Feci halde bulundu

20 gündür aranıyordu! Feci halde bulundu

17 Aralık’tan beri kayıp olarak aranan oto tamir ustası Mehmet Nur'un ormanlık alanda cesedi bulundu.

Abone ol

Antalya’da 20 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanlık alanda bulundu.

Döşemealtı ilçesi Güver Uçurumu'nda bulunan ormanlık alandaki ağacın altında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ekiplerince yapılan incelemede cesedin 17 Aralık’tan beri kayıp olarak aranan oto tamir ustası Mehmet Nur’a (46) ait olduğu tespit edildi.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Otopsi işlemi sonrası yakınlarına teslim edilen Nur'un cenazesinin Aksu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Firari İtalyan mafya patronu Google Maps'te görüntülenince yakalandı
Firari İtalyan mafya patronu Google Maps'te görüntülenince yakalandı
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla nereye yerleştiğini öğren
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! Tıkla nereye yerleştiğini öğren
TOGG SUV fiyat listesi 2022 tahmini ön sipariş fiyatı belli oldu mu?
TOGG SUV fiyat listesi 2022 tahmini ön sipariş fiyatı belli oldu mu?
Ekrem İmamoğlu için iddianame mi hazırlanıyor? İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'yi kızdıracak cevap!
Ekrem İmamoğlu için iddianame mi hazırlanıyor? İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'yi kızdıracak cevap!
Fahrettin Koca 'dan Omicron için flaş izolasyon uyarısı
Fahrettin Koca 'dan Omicron için flaş izolasyon uyarısı
Devlet Bahçeli üçüncü doz aşısını Turkovac oldu Herkese çağrı yaptı
Devlet Bahçeli üçüncü doz aşısını Turkovac oldu Herkese çağrı yaptı
Okullar kapanacak mı 2022 omicron nedeniyle ortaokul ve liseler kapanacak mı?
Okullar kapanacak mı 2022 omicron nedeniyle ortaokul ve liseler kapanacak mı?
İstanbul'da damacana suya ikinci zam! Zamlı damacana 23 lira oldu
İstanbul'da damacana suya ikinci zam! Zamlı damacana 23 lira oldu
Fatih Altaylı CHP'yi bombaladı: Bir hastalık var Kemal Kılıçdaroğlu'nda da vardı
Fatih Altaylı CHP'yi bombaladı: Bir hastalık var Kemal Kılıçdaroğlu'nda da vardı