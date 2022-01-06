Ekrem İmamoğlu için iddianame mi hazırlanıyor? İmamoğlu'ndan Devlet Bahçeli'yi kızdıracak cevap!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, "İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı'nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir" çıkışına "Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum" karşılığını verdi. İmamoğlu, hakkında iddianame hazırlandığı iddiaları için de "güzel espri olur bunlar" dedi.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında İBB'deki terör soruşturması ile ilgili yaptığı “İddialar doğru çıkarsa İBB Başkanı’nın bir saniye o koltukta durmaması gerekir” açıklaması soruldu. İmamoğlu “Bizim gündemimizde değil. Hiç gündemimizde değil. Açıkçası sözlerini de muhatap almıyorum” dedi.

Tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un “Türkiye Belediyeler Birliği kaynaklarının neredeyse tamamı Cumhur İttifakı belediyelerine aktarılmakta. Encümen üyelerimiz, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere Birlik yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunacaktır. CHP'nin hiçbir belediye başkanı, Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak, bu adaletsizliği protesto edecektir” açıklaması da soruldu. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

- Belediyeler Birliği, tarihin en utanç verici dönemini yaşatıyor. Yani Belediyeler Birliği İstanbul’a Türkiye'deki tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyelere tarihinin en utanç verici dönemini yaşatıyor.

- Yüzde 50 bütçesini sağlayan Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yüzde 3-5 oranında bile katkı sunmadan.

- Başındaki belediye başkanı kendi iline sağladığı faydaların listesini çıkarsın yayınlasın. Utanç verici.

Başkan Fatma Şahin İBB'ye gelsin cesaretini görelim...

- Daha ileri gideyim. Sayın başkanı ben Gaziantep’te ziyaret ettim. İBB, Belediyeler Birliği'nin en üst seviyede bütçesini sağlayan belediyedir.

- İstanbul’a gelip muhtelif bazı ilçelerde görüntü vereceğine önce gelsin, Belediyeler Birliği başkanı olarak cesaretle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı ziyaret etsin. Bu Türkiye’deki yerel yönetimin ne kadar tahakküm altında olduğunun bir göstergesidir.

* Kendisini sorgulaması gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler Birliği konusunda CHP'nin attığı adım değerlidir, tarihidir. Çok kötü işler yapıyorlar, utanç verici bir dönem.

Fırıncılar bize değil hükümete kızsınlar... "Ne yazık ki ülkenin yoksulluğuyla mücadelede Türkiye’nin en büyük ekmek fabrikasını açmak üzereyiz. Yüzde 90-95 seviyelerine geldi. Mart ayında açacağız. Bizim gündemimiz bu" diyen Ekrem İmamoğlu'na gazeteciler “Fırıncılar biraz kızacak” dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, “Fırıncıların kızacağı yer; Türkiye’de enflasyonu yüzde 36 açıklayan ama gerçek enflasyonun yüzde 60'da olduğu, üretici fiyatlarının ise yüzde 85-90'lar seviyesinde olduğu ekonomiyi yönetenler, hükümet. Bizimle ilgisi yok” diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu için iddianame mi hazırlanıyor?

Hakkında iddianame hazırlandığı iddiasına ilgili de Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

- İddianame iddiası. Hukukçu olarak güzel espri olur bunlar. Bu esprileri her gün görüyoruz, yaşıyoruz, takip ediyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz.

- Devletin her kademesindeki insanları, müfettişleri, valileri, vali yardımcılarını, adına kim derseniz deyin, bakanları, herkes görevini layıkıyla yapsın. Biz de layıkıyla yapalım.

- Bizi soruşturmaya, daha doğrusu incelemeye gelmişlerdir. Başımızın üstüne yerleri var. Müfettişler her zaman bizi teftiş etsinler, denetlesinler, incelesinler. Zaten incelemeliler. Bizim de burada hiçbir sıkıntımız yok.

- Onları en iyi şekilde ağırlıyoruz. Yeter ki herkes görevini saygın kamu ahlakı düzeni içerisinde yapsınlar. Bizim kapımız ardına kadar açık. Yazışmalar yapıyoruz.

- Bizim yazdığımız yazıların ciddiyetinde yazıları diğer kurumlardan da bekliyoruz. Şu anda bizim gündemimiz bu.