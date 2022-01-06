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İstanbul'da damacana suya ikinci zam! Zamlı damacana 23 lira oldu

İstanbul'da damacana suya ikinci zam! Zamlı damacana 23 lira oldu

Zamlardan su da nasibini aldı. İstanbul'da yüzde 25 zam gelen damacana suyun fiyatı 23 liraya kadar yükseldi.

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İstanbul'da damacana suya zam geldi. NTV'deki habere göre geçtiğimiz temmuz ayında 14-15  TL’den satılan damaca su, yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı.

Nakliye maliyetleri

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi. Akkaya, “Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” dedi.

Cam sular daha pahalı

19 litrelik cam damacanaların zamlı fiyatları markasına göre 25 liradan başlıyor.

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