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Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

 Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

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 Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

8 Ocak Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: Sarper Barış Saka

19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor: Arda Kardeşler

9 Ocak Pazar:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Cüneyt Çakır

16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: Hüseyin Göçek

16.00 Yukatel Kayserispor-Altay: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor: Halil Umut Meler

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