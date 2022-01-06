Karantina süresi kaç gün oldu 2022 son haberi Fahrettin Koca verdi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de omicron varyantı patlama yaptı. 66 bini bulan vaka sayılarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina süresi ve temaslıların izolasyon süresi hakkında yeni bilgiler verdi. Buna göre omicron olan biri 7 gün karatinada kalacak. Temaslı kişiler ise eğer son 3 ay içinde hatırlatma dozunu yaptırmışsa ya da virüsü geçirmişse karantinaya alınmayacak.

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Ülkemizde giderek artan omicron vakalarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca herkesi ilgilendiren çok önemli açıklamalar yaptı. Vaka sayısının 66 bini bulması ve önümüzdeki günlerde bu rakamın 100 bini aşacağı bilim insanları tarafından öngörülüyor. Fahrettin Koca karantina süresi ve temaslıların izolasyon süresi hakkında yeni açıklamalar yaptı. Buma göre testi pozitif çıkmış hastaların karantina süresi 7 gün olacak. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erecek. Temaslı kişiler ise eğer son 3 ay içinde virüsü geçirmişse ve hatırlatma dozunu olmuşsa karantinaya girmeyecek.

Karantina süresi kaç gün: Sağlık Bakanlığı koronavirüs karantina süresinde güncelleme yaptı. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca tarafından paylaşılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verilmiştir. Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlenmiştir. 7. günden sonra hafif ya da hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erer. Pozitif vakalar 5. Gün test yaptırmaları durumunda ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erer.

Temaslı ve aşısız kişilerde karantina kaç gün: Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş ya da hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmaz. Semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam eder. Aşısız ya da hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınır. Semptom takibi yapılır. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişiler karantinayı erken sona erdirebilirler.

Omicron varyantının diğer varyantlardan farkı: Omicron varyantı ilk ortaya çıktığı Güney Afrika’dan dünya geneline yayılarak milyonlarca kişiyi etkisi altına almıştır. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı, 12 Aralık 2021 tarihinde Omicron varyantı ile enfekte vakaların tespit edildiğini açıklamıştır. Sağlık Bakanlığı’nın 25 Aralık 2021’de yaptığı açıklama göre ise kalabalık illerdeki vakaların %10’undan fazlasını Omicron varyantı oluşturmaktadır.

Bulaştırıcılık hızı: Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; Omicron varyantının, Delta da dahil olmak üzere diğer varyantlara oranla daha bulaşıcı olduğu düşünülse de konu hakkında daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Hastalığın seyri nasıl olur: Omicron varyantının hastalık şiddetini nasıl etkilediği hakkında henüz yeterince bilgi toplanmamıştır. Varyantın ilk tespit edildiği yer olan Güney Afrika’da hastane yatışlarında artış gözlenmiştir. Ancak bu artışın Omicron varyantından kaynaklanabileceği gibi enfekte kişi sayısının artmasından da kaynaklanabileceği unutulmamalıdır. Yeni tip koronavirüsün tüm varyantlarının, kişilerin hayatını kaybetmesine neden olacak kadar şiddetlenebileceği bilindiğinden Omicron varyantına karşı da gerekli önlemler alınmalıdır.