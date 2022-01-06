Motorine kallavi zam geliyor! Yarın gece pompaya yansıyacak

Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Cuma gecesi motorine kontak kapattıracak zam geliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 14 TL'ye dayanacak.

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Dolar kurundaki düşüşe rağmen akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar devam ediyor. 2022'nin ilk gününde, benzin fiyatlarına 1,21 TL, motorin fiyatlarına 1 TL 29 kuruş, LPG'ye ise 0,78 kuruş zam gelmişti.

Akaryakıt sektöründen elde edilen bilgilere göre, motorine bir zam daha geliyor. Cumayı cumartesiye bağlayan gece yarısı 75 kuruş gelmesi beklenen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 14 TL'ye dayanacak.

Motorin kaç lira olacak?

75 kuruşluk zam yansıdığında İstanbul'da motorinin fiyatı 13.49 liraya, Ankara'da 13.55 liraya, İzmir'de ise 13.57 liraya yükselecek. Motorinin litresi şu anda İstanbul'da 12,74 TL, Ankara'da 12,80 TL, İzmir'de 12,82 TL'den satılıyor.