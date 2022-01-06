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Kripto paralar fena çakıldı! Kripto paraları Kazakistan'daki olaylar mı çökertti?..

Kripto paralar fena çakıldı! Kripto paraları Kazakistan'daki olaylar mı çökertti?..

Kripto paralar gece yarısı fena çakıldı... Bitcoin yüzde 7 gerilerken, kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 7.68 düşüşle 2.06 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasasının çökmesinde Kazakistan'daki olayların etkili olduğu iddia edildi. Kripto para madenciliğinin Çin'in yasaklamasının ardından madenciliğin Kazakistan'a kaydığı belirtildi.

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Kripto paralarda sert düşüşler gözleniyor. Bitcoin yüzde 7 gerilerken, kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 7.68 düşüşle 2.06 trilyon dolara geriledi. Kripto para piyasasının düşüşünde kripto para madenciliğinin Çin'in yasaklamasının ardından Kazakistan'a kayması gösteriliyor.

Elektrik ucuz diye Kazakistan'a kaymıştı!

Kripto para madencileri Çin'in kripto para madenciliğini yasaklamasının ardından elektriğin ucuz olduğu Kazakistan'a kaydı. Kazakistan ise yoğun madencilikten kaynaklanan açığı kapatmak için Rusya'dan elektrik ithal etmeye başlamıştı. Kazakistan devleti ihtiyacın artmasından dolayı Nükleer elektrik santrali kurmaya hazırlanıyordu. 

Cumhurbaşkanı kriptoculara ek fatura çıkarınca...

2021'in başlarında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, kripto para madencilerini elektrikleri için ek ücret ödemeye zorlamak için bir yasa imzaladı. İşte tüm bu gelişmelerin ardından Kazakistan'da yaşanan akaryakıt ve enerji fiyatlarına zam protestoları kripto para piyasasına da yansıdı.

Kripto para büyüklüğü 2.6 trilyon dolara indi

Bitcoin yüzde 7 gerileyerek 43,161.44 dolara indi. En yüksek hacimli ikinci kripto para Ethereum ise yüzde 9.25 düşüşle 3,460.73 dolara geriledi. Solana yüzde 11.36 düşüşle 150.38 dolara indi. Kripto para piyasasının toplam değeri de yüzde 7.68 gerilemeyle 2.6 trilyon dolara indi. 

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