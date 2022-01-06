Kocaeli'de 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı?

Kocaeli’de 2005 yılında meydana gelen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlısı FETÖ’cü çıktı. 17 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay 2005 yılında İzmit Sepetçiler köyü Taş Ocakları mevki'inde meydana geldi. Hasan Hallaç ile Süleyman Acar’ın öldürülüp atılmasıyla alakalı jandarma ekipleri o dönem detaylı çalışma başlattı.

Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen faillere ulaşılamadı. Dosya tekrar değerlendirilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet bürosu ekiplerine verildi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 17 yıllık cinayetin zanlısının 4 kişi olduğunu tespit etti.

Zanlılardan biri 2020'de ölmüş

Düzce ve Uşak’ta yapılan operasyonların ardından zanlılardan T.O.’nun 2020 yılında vefat ettiği belirlendi. İki zanlı ifadelerinin ardından serbest kalırken 56 yaşındaki N.E. cinayeti itiraf etti.

Darbe girişiminin ardından 12 ay hapis yatmış

2020 yılında ölen T.O. ile beraber 2005 yılında bu cinayetleri işledikleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda N.E.'nin 2017 yılındaki darbe girişiminin ardından da 12 ay hapis yattığı öğrenildi. N.E., yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi