BIST 2.014
DOLAR 13,58
EURO 15,36
ALTIN 790,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kocaeli'de 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı?

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de 2 kişinin 17 yıl önce öldürüldüğü cinayet aydınlatıldı katil bakın kim çıktı?

Kocaeli’de 2005 yılında meydana gelen ve iki kişinin öldürüldüğü cinayetin zanlısı FETÖ’cü çıktı. 17 yıl sonra çözülen cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, olay 2005 yılında İzmit Sepetçiler köyü Taş Ocakları mevki'inde meydana geldi. Hasan Hallaç ile Süleyman Acar’ın öldürülüp atılmasıyla alakalı jandarma ekipleri o dönem detaylı çalışma başlattı.

Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen faillere ulaşılamadı. Dosya tekrar değerlendirilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet bürosu ekiplerine verildi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 17 yıllık cinayetin zanlısının 4 kişi olduğunu tespit etti.

Zanlılardan biri 2020'de ölmüş

Düzce ve Uşak’ta yapılan operasyonların ardından zanlılardan T.O.’nun 2020 yılında vefat ettiği belirlendi. İki zanlı ifadelerinin ardından serbest kalırken 56 yaşındaki N.E. cinayeti itiraf etti.

Darbe girişiminin ardından 12 ay hapis yatmış

2020 yılında ölen T.O. ile beraber 2005 yılında bu cinayetleri işledikleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda N.E.'nin 2017 yılındaki darbe girişiminin ardından da 12 ay hapis yattığı öğrenildi. N.E., yapılan işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kocasının mezarını açtırıp gerçeği otopside çıkartmıştı o kadına şüpheliler bakın ne demiş?
Foto Galeri Kocasının mezarını açtırıp gerçeği otopside çıkartmıştı o kadına şüpheliler bakın ne demiş? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
JP Morgan'ın Türkiye enflasyon tahmini korkuttu
JP Morgan'ın Türkiye enflasyon tahmini korkuttu
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Yeni Honda City, Ne istediğini bilenlere
Okulların kapanması tartışmasına uzmanlardan tepki var: Çocukları olumsuz etkiler
Okulların kapanması tartışmasına uzmanlardan tepki var: Çocukları olumsuz etkiler
Bakan Derya Yanık müjdeyi verdi: Hesaplara yatmaya başladı
Bakan Derya Yanık müjdeyi verdi: Hesaplara yatmaya başladı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
Ekin Uzunlar evlendi mi Ekin Uzunlar şarkıları ve konser takvimi
Ekin Uzunlar evlendi mi Ekin Uzunlar şarkıları ve konser takvimi
Sabancı, sigara şirketi Philip Morris'teki hisselerini sattı
Sabancı, sigara şirketi Philip Morris'teki hisselerini sattı
Diş hekiminden diş sağlığını koruma önerileri
Diş hekiminden diş sağlığını koruma önerileri
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE, İran ve Suudi Arabistan yolcusu Ilımlı ilişkiler başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE, İran ve Suudi Arabistan yolcusu Ilımlı ilişkiler başladı
Ekin Uzunlar kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ekin Uzunlar şarkıları
Ekin Uzunlar kimdir kaç yaşında aslen nereli? Ekin Uzunlar şarkıları