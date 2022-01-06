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Papa Francis çocuk yapmayıp kedi köpek alan çiftlere tepki gösterdi

Papa Francis çocuk yapmayıp kedi köpek alan çiftlere tepki gösterdi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, son dönemde düşen doğum oranlarına ilişkin mesajlar veriyor. Çiftlerin çocuk yapmak yerine kedi köpek sahiplenmesine tepki gösterdi.

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İtalya'da doğum oranının düşük olmasını eleştiren ve insanların fazla çocuk yapmak istememesini 'trajedi' olarak nitelendiren Katolik dini lider Papa Francis'ten yine çocuk mesajı var.

Daha önceki açıklamasında, İtalya nüfusunda yaşanan gerilemeye işaret eden Papa, "Birçok çift, çocuksuz kalmayı veya sadece bir çocuk sahibi olmayı tercih ediyor. Bu, ailelerimizle, ülkemizle ve geleceğimizle ters düşen bir trajedi." şeklinde konuşmuştu.

Çiftler bencil çocuk yapmak istemiyor

Vatikan'da yaptığı konuşmada ebeveynlik konusuna değinen Papa, çiftlerin çocuk sahibi olma konusundaki isteksizliğine tepki gösterdi.

"Bugün bir tür bencillik görüyoruz." diyen Papa, "Bazı insanlar, çocuk sahibi olmak istemiyor." ifadesini kullandı.

Çocuk yerine kedi köpek sahibi oluyorlar

85 yaşındaki Papa, "Bazen bir çocuk yapıyorlar, o kadar. Ancak, çocukların yerine köpekleri ve kedileri var. İnsanları güldürebilir ama gerçek olan bu." diye konuştu.

nne ve babalığın inkarının kendilerini azaltacağı ve insanlıklarını ellerinden alacağı konusunda uyarıda bulunan Papa, Batı'da "demografik kışı" önlemek için çiftlerin daha fazla çocuğu olması gerektiği ve çocuğu olmayanların evlat edinmeye açık olmaları çağrısında bulundu.

Papa, geçtiğimiz günlerde "Demografik kış, en azından burada, İtalya'da gerçek bir endişe kaynağı." ifadesini kullanmıştı.

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