Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli 4 konuyu görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni yılın ilk görüşmesini Devlet Bey Konağı’nda yaptı. Bahçeli ile 4 önemli konuyu görüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi’nde milletvekilleriyle buluşmasının ardından sürpriz bir şekilde Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin Lideri Bahçeli’yi Beytepe’deki evinde ziyaret etti. Bahçeli, Erdoğan gelmeden önce evinin bahçesine çıkarak bir süre gezinti yaptı. Erdoğan’ı evinin kapısında karşılayan Bahçeli, misafirini yine makam aracına kadar uğurladı. Görüşmenin hemen öncesi duyurulan kritik buluşma yaklaşık bir saat sürdü.

Basına kapalı ziyarette ağırlıklı olarak ekonomi, enflasyonun düşürülmesine dönük adımlar, dövizdeki dalgalanmaya karşı önlemler ve önümüzdeki dönemde atılacak muhtemel adımlarla ilgili iki liderin görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

4 başlık görüşüldü

İki parti arasında istişareleri devam eden Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu da görüşmenin bir diğer önemli başlığı oldu. Seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini öngören çalışmalarla ilgili iki lider son değerlendirmeleri yaptı. AK Parti ve MHP’nin üzerinde çalıştığı yeni Anayasa taslağının da görüşmede ana hatlarıyla gündeme geldiği öğrenildi. Erdoğan, taslağı olgunlaşınca Bahçeli ile paylaşacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi dün Çayyolu’ndaki konutunda ziyaret etti. Erdoğan ve Bahçeli görüşme öncesinde basın mensuplarını selamladıktan sonra konuta geçti. Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı makam aracına kadar uğurladı.

Bahçeli'ye özel hediye

Görüşmeyle ilgili Cumhurbaşkanlığı’ndan fotoğraf paylaşılırken açıklama yapılmadı. Erdoğan, görüşmede Bahçeli’ye doğum günü hediyesi olarak altın varaklı çerçevede Cumhurbaşkanlığı forslu kurdeleyle süslenen, Bahçeli’nin okul yıllarına ait öğrenci kütük defteri nüshasını hediye etti. Devlet Bahçeli, İstanbul’daki Özel Ata Koleji’nden mezun.