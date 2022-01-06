Ece Üner nereli kiminle evli kocası Deniz Bayramoğlu kaç yaşında?

Katıldığı bir programda yaptığı psikolojik bir tespit ile son günlerde sosyal medyada gündem olan Ece Üner'in özel hayatı merak konusu oldu. Son olarak Ece Üner ile Susma programını sunan ve yayın hayatı kısa süren Ece Üner, 40 yaşında. Ece Üner'in eşi ise Kanal D haberi sunan Deniz Bayramoğlu'dur. Bir çocuğu olan Ece Üner'in Güneş adında kızı vardır.

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Son günlerde özellikle sosyal medyada Ece Üner fırtınası esiyor. Eşi ile katıldığı bir televizyon programında yaptığı psikolojik bir tespit ile adından söz ettiren ce caps'lere malzeme olan Ece Üner'in özel hayatı da merak konusu oldu. Son olarak Ece Üner ile Susma programını sunan ve yayın hayatı kısa süren, programı biten Ece Üner 40 yaşında aslen İstanbullu. Eşi de tanıdık bir isim; Kanal D Ana Haber'i sunan Deniz Bayramoğlu. Ece Üner'in Güneş adında bir kızı vardır.

Ece Üner kimdir: Tam ismi Özge Ece Üner olan 21 Temmuz 1981, İstanbul doğumlu Ece Üner, bir dönem CNN Türk'te genel müdürlük yapan Dinç Üner'in kızıdır. Liseyi Koç Özel Lisesinde bitirmesinin ardından Koç Üniversitesi Sosyoloji ve Tarih bölümlerinden 2003 yılında mezun olmuştur. Paris'te Sorbonne Üniversitesinde Fransızca dil eğitimi, Brüksel'de ise Avrupa Birliği konusunda eğitim almıştır. Dialog Spikerlik ve Sunuculuk Okulunu dönem birincisi olarak bitirmiştir.

Üner, kariyerine 1999 senesinde Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hem eğitim hayatına hem de stajyer olarak kariyerine başlamıştır. 2003 Irak Savaşı esnasında NTV Haber Merkezi'nde çeviri ve haberler yapmıştır. 2002'den 2006 yılının Ocak ayına kadar NTV muhabiri olarak diplomasi ve ekonomi alanlarında yoğunlaşmıştır.

Aralarında İran ve İsrail Meclis Başkanları, İran İçişleri Bakanı, Çek Cumhurbaşkanı, Amerikan Savunma Bakanlığı Başdanışmanı Richard Perle, Bill Clinton'ın Başdanışmanı Richard Holbroke, Amerika'nın Türkiye Büyükelçileri, İngiliz, Rus, Fransız ve Alman devlet bakanlarının da bulunduğu pek çok üst düzey devlet adamıyla özel röportajlar gerçekleştiren isim, Formula 1 Bahreyn Pisti'nden haberler yapmıştır.

2010 yılında Olduğu Gibi adlı tartışma programını, 2011'de ise Akşam Raporu isimli haber programını sunmaya başlamıştır. 2012'den Aralık 2017'ye kadar Habertürk TV'deki Enine Boyuna isimli tartışma programını sunmuştur. Meslektaşı Deniz Bayramoğlu ile 2013'te evlenmiştir. 6 Ocak 2014'ten itibaren Show Ana Haber bültenini sunmuş ve 5 Haziran 2015 tarihinde yerini Jülide Ateş'e bırakmıştır.

Üner, son olarak Reality bir program sunmak üzere Kanal D ile anlaştı. Kısa bir süre sonra 9 Ağustos 2021 tarihinde Ece Üner ile Susma adlı kriminal programı sunmaya başlamıştır. Program ise 17 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 95. bolümü ile yayınlanarak sona erdi. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Üner'in ayrıca Medya Ekonomisi, Dünya Medyası, Medya Tarihi ve Küresel İletişim üzerine yazıları ve tezleri bulunmaktadır.

12 sene atletizmle uğraşan Üner'in, 1500, 3000 ve 5000 metrelerde İstanbul ve Türkiye dereceleri bulunmakta.

Ece Üner kiminle evli: Ece Üner, kendisi gibi haber spikeri olan Deniz Bayramoğlu ile 2013 yılında evlenmiştir. Üner ve Bayramoğlu'nun Güneş Bayramoğlu isimlerinde bir kız çocukları vardır.

Hangi kanallarda çalıştı:

2014-2015, 2018-2021: Show TV

2021: Kanal D

2009-2018: Habertürk TV

2002-2006: NTV

2006: Star TV

2006-2009: CNN Türk