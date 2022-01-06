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Resmi gazetede yayınlandı! Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında değişiklik

Resmi gazetede yayınlandı! Türk vatandaşlığına geçiş şartlarında değişiklik

Türk bankalarında 500 bin dolarlık mevduatını 3 yıl boyunca tutanlar, 250 bin dolarlık yatırım yapanlar Türk vatandaşlığı almaya hak kazanabilecek...

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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yabancı uyrukluların bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişiklik yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan, 'Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin son sayısında yer aldı.

Yönetmelikte, yabancı uyrukluların Türk vatandaşlığına geçişi için istenen yeni şartlar şöyle sıralandı:

- En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tespit edilenler
- En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına 3 yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuşlar
- En az 250 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu siciline 3 yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilenler.
- En az 50 kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilenler
- En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında mevduatı 3 yıl tutma şartıylaTürkiye'de faaliyet gösteren bakalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilenler.
- En az 500 bin Amerikan Doları ve karşılığı döviz tutarında Devlet borçlanma araçlarını 3 yıl tutma şartıyla satın aldığı Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilenler.
- En az 500 bin Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payını en az 3 yıl elinde tutma şartıyla satın aldığı Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen kişiler.
- Vatandaşlık kazanmak için belirtilen kapsam ve tutarda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapan kurum tarafından belirlenecek.

Merkez Bankası'na aktarılacak

Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun vatandaşlık kazanılmasında istisnai halleri düzenleyen hükümleri kapsamında vatandaşlık almak isteyen yabancıların getirdiği dövizler, yatırım işlemleri öncesinde bir banka aracılığıyla Merkez Bankasına satılacak.

Satım sonucu elde edilen Türk lirası tutarlar Türk lirası mevduatta veya devlet borçlanma araçlarında en az 3 yıl süreyle tutulacak.

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