Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda mağlup edip Süper Kupa'nın sahibi oldu

Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş, Antalyaspor'u penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup ederek kupayı müzesine götüren taraf oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş ile Antalyaspor, Katar'da karşı karşıya geldi.

Baskılı başlayan Beşiktaş, rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretirken, Antalyaspor pozisyon bulmakta zorlandı.

Maçın 33. dakikasında siyah-beyazlılarda Atiba, gelişen atakta topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş, devre arasına 1-0 üstün gitti.

Beşiktaş penaltılarda kazandı

Maçın ikinci yarısı da düşük tempoda devam etti. Maçın 74. dakikasında Atiba bu kez kendi kalesine gol attı ve Antalyaspor 1-1'lik beraberliği yakaladı.

Maçın normal süresinde başka gol sesi çıkmadı ve 90 dakika 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Uzatmaların iki devresinde de gol sesi çıkmadı ve maç penaltılara gitti.

Süper Kupa finalinde Antalyaspor'u penaltılarda 4-2 mağlup eden Beşiktaş kupanın sahibi oldu.

Beşiktaş, tarihinde ilk kez bir sezonda 3 kupa aldı.