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Türkiye 5 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 5 Ocak 2022 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 417 bin 787 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 134 milyon 195 bin 65'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Ocak 2022 Çarşamba günü verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 417 bin 787 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 66 bin 467 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 29 bin 316 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan; hastaneler riskin arttığı ortamlar, kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. Hastaneye gittiğinizde lütfen dikkatli olundeğerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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