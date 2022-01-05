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Kasım Süleymani’nin kızının iPhone telefon kullanmasına tepki

Kasım Süleymani’nin kızının iPhone telefon kullanmasına tepki

ABD tarafından öldürülen babası Kasım Süleymani'nin anma törenine katılan Zeynep Süleymani, çekilen fotoğrafında iPhone 13 Pro Max kullandığının görülmesi üzerine eleştiri oklarının hedefi oldu.

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ABD tarafından gerçekleştirilen hava saldırısında öldürülen eski İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 2. ölüm yıl dönümünde dün İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen törenle anılmıştı.

Ancak Zeynep Süleymani'nin ABD'ye intikam mesajı verdiği törende elinde iPhone 13 Pro Max model telefon ile çektirdiği fotoğrafı ülke gündemine oturdu.

Söz konusu fotoğraf karesi sosyal medyada hızla yayılırken, Zeynep Süleymani’nin iPhone model telefon kullanmasına İran halkından tepki yağdı.

"İphone ile meydan okuması müthiş bir ironi"
İranlı sosyal medya kullanıcıları Twitter üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, “ABD'yi yok etme sözü veren Kasım Süleymani'nin kızı Zeynep Süleymani'nin 'Amerikan yapımı' iPhone ile meydan okuması müthiş bir ironi" ifadelerini kullandı.

Zeynep Süleymani’ye yakın kaynaklar ise Süleymani’ye iPhone model telefonu Lübnanlı eşinin hediye ettiğini öne sürdü.

Süleymani ne demişti?
Zeynep Süleymani, babası için düzenlenen anma töreninde yaptığı konuşmada, ABD'den babasının intikamını alacaklarını belirterek, “Kasım Süleymani hala İran halkının kalbinde yaşıyor” ifadelerini kullanmıştı.

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