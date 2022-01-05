Fitch Ratings duyurdu: CHP'li 3 belediye iflasın eşiğinde

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Cumhuriyet Halk Partili (CHP) İstanbul, İzmir ve Antalya büyükşehir belediyelerinin iflasın eşiğinde olduğunu duyurdu. Açıklama, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Alman ve Fransızlardan aldığı toplam 203 milyon avroluk kredileri akıllara getirdi.

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Bloomberg HT'nin haberine göre; uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.

Alman ve Fransızlardan kredi alınmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransız Kalkınma Ajansından 93 milyon avro kredi almak için imza atmış, seçim öncesi belediyenin öz kaynaklar ile yönetileceğini söylemesine rağmen Alman Deutsche Bank'tan da 110 milyon avro kredi almıştı.