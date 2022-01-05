Polonya Cumhurbaşkanı Duda ikinci defa koronavirüse yakalandı

Polonya Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkanı Pawel Szrot, Cumhurbaşkanı Andrzej Duda’nın Covid-19’a yakalandığını duyurdu.

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Szrot, “Hastalığı nedeniyle Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, COVID-19 için test yaptı ve bu test pozitif sonuçlandı. Cumhurbaşkanı iyi, ciddi bir semptomu yok ve sürekli tıbbi kontrol atlında. Cumhurbaşkanı Duda, geçen yıl Nisan ve Haziran aylarında iki doz aşı, 17 Aralık'ta ise üçüncü bir takviye dozu aldı” dedi. Duda, Ekim 2020’de de Covid-19’a yakalanmıştı.