Edin Visca Trabzonspor'da! Kap'a bildirildi başkanlar ortak basın toplantısı düzenledi

Bordo-Mavili taraftarlara müjde... Trabzonspor, Edin Visca transferinde mutlu sona ulaştı. Yıldız futbolcu, yarın sabah 09.45 uçağıyla İstanbul'dan Trabzon'a gidecek.

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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın görüşmesi olumlu sonuçlandı. Trabzonspor ve Başakşehir'in Edin Visca'nın transferinde bonuslar dahil 4 milyon Euro’ya el sıkıştığı öğrenildi. Visca'nın kontrat süresinin 2.5 veya 3.5 yıl olacağı belirtildi.

2011’de Visca’yı 400 bin Euro karşılığında Başakşehir’e getiren teknik direktör Abdullah Avcı, eski oyuncusuyla Trabzonspor’da bir araya gelmeyi çok isterken, transfer sürecinde önemli rol oynadı. Sezonun lk yarısında çıktığı 18 lig maçında 4 gol, 9 asistlik performans ortaya koyan Visca, ara transfer dönemi resmen 12 Ocak’ta başlayacağı için 21. haftadaki Sivasspor mücadelesinde forma giyebilecek.

Ortak basın toplantısı

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Edin Visca ortak basın toplantısı düzenledi.

Gamüşdağ: Son 2 ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik

Göksel Gümüşdağ, "2 aydır Ahmet Başkanla görüşüyoruz. Farklı kulüplerle de görüşmeler yaptık. Ahmet Başkan çok daha istekli ve arzuluydu Visca noktasında. Görüşmeleri 2 aydır sürdürüyor. Bugün nihai görüşmeleri tamamladık. Başakşehir Kulübü bir şirkettir. Transferin gerçekleşmesinde de oldukça fazla etken vardı. Uzun yıllar yol arkadaşlığı yaptığımız Abdullah Avcı, Trabzon'a gidiş yönünde etkenlerdi" dedi.

Gümüşdağ ayrıca, "Visca'ya da sorduğumuzda, kendisi bu yönde 'Yardımcı olursanız sevinirim' dedi. Visca sürekli isteniyordu. 6-7 senedir ligin asist krallığı, gol krallığı anlamında istikrarlıydı. Visca, kulübün sembollerinden biriydi. Emekleri için sonsuz teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İnanıyorum ki gideceği camiaya da büyük katkılar yapacaktır. Biz Visca ile büyük başarılar yaşadık. Onun katkısı bir gerçek. Hayırlı olsun. Visca'nın da Allah yolunu açık etsin. Son 2 ayda başkanla 20-25 sefer bir araya geldik. 2 ayda neden bitti diyorsanız, başkan ve Trabzonspor çok istekliydi. Bizim tarafta da Ömer Ayvacı başta olmak üzere Mustafa Eröğüt ve Mustafa Saral... Trabzon ve Trabzonspor camiasına hayırlı olsun" ifadesini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: Hocamızın istediği bir oyuncuydu

Ahmet Ağaoğlu ise "Yaklaşık 2 aylık bir süreçti bu. Bu transferle alakalı çok şey yazıldı çizildi. Şu saat itibarıyla neticelendirdik. Transferde her türlü kolaylığı sağlayan Göksel Gümüşdağ Başkana teşekkür ediyorum. Visca, en zorlandığım, en uzun süren transferlerden biriydi. Başakşehir'in en önemli oyuncusu, hocamızın çok istediği, camiamızın çok beklediği bir transferdi bu. 10 milyon Trabzonspor taraftarının ekonomik haklarını, finansal varlıklarını en iyi şekilde idare etmekle yükümlüyüz. Visca ile de iyi şartlarda anlaştık. Mustafa Eröğüt, Ömer Ayvacı, Mustafa Saral ve Göksel Başkanıma gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür ediyorum. Asbaşkanımız Ertuğrul Doğan Bey'e başkan olarak, taraftar olarak, camianın ferdi olarak taraftarlarımız ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Transferde çok büyük emeği ve çabası var. Trabzonspor için önemli bir değer. Onunla çalışmak benim için çok büyük gurur" dedi.

Ağaoğlu ayrıca, "Visca'nın menajeri, çok rahat konuştu, çok rahat anlaştık. En rahat anlaştığımız 3-5 oyuncu menajerinden biri. Onun da bu transferde payı büyük. Visca ücret anlamında çok büyük kolaylık sağladı. Visca, 11 sene emek verdi Başakşehir'e. Oyuncumuza verdikleri emekten ötürü Başakşehir'e çok teşekkür ediyorum. Bizim için önemli bir transferdir. Hocamızın istediği bir oyuncuydu. Önemli katkılarda bulunacağından şüphemiz yok. Trabzonspor camiası büyük bir camiadır. Her zaman başarı ister, şampiyonluk ister. Sabır kelimesinin fazla anlam ifade etmediği bir şehir. 1.5 yıldır sistemli bir çalışma yürütüyoruz. Transferlerimizin ileriye dönük hesaplarını en ince ayrıntısına kadar yaptık. Visca yarın sağlık kontrolünden geçer, imzayı atar ve akşama idmana çıkar" ifadelerini kullandı.

Visca: Çok heyecanlıyım

Edin Visca, "10 seneden sonra bugüne de geldik. Çok heyecanlıyım. Göksel Başkan benim babam gibidir. Çok teşekkür ediyorum. Bana izin verdi. Bana yıllar boyunca çok teklif geldi ama beni bu kadar isteyen bir kulüp olmadı. Heyecanlıyım ama diğer tarafta mutluyum, motiveyim, çok istekliyim. Beni tanıyorsunuz, her maçta yeni bir hedef koyuyorum kendime. Şimdi taraftarla ve büyük camiayla şampiyonluk yaşamak, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Tek şampiyonluk bu sene değil 2-3 sene Türkiye futbolunda en önemli rolü biz oynayacağız. Başakşehir'de çok şey yaşadık. Şampiyonluk, Şampiyonlar Ligi yaşadık. Kolay değil ayrılmak" dedi.

KAP'a bildirildi

Trabzonspor, Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Kulübü, Medipol Başakşehirli futbolcu Edin Visca'nın transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Edin Visca'nın, kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir'den Edin Visca'nın transferini neticelendirdiklerini açıkladı.

Visca'ya kulübe verdiği emeklerden ötürü teşekkür eden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Visca için 2 aydır görüşüyoruz. Bugün transferi noktaladık. Ahmet Başkan'a teşekkür ediyoruz. Abdullah Avcı uzun yıllar Visca ile çalıştı, transferde bu durum da etkili oldu." dedi.

"10 seneden sonra çok heyecanlıyım"

Edin Visca da yaptığı açıklamada "10 seneden sonra çok heyecanlıyım. Göksel Gümüşdağ benim için baba gibi. Ona çok teşekkür ediyorum. Bunca yıldır çok teklif geldi ama bu kadar çok isteyen kulüp olmamıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu'na da çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.