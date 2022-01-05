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Antalya'da anne ve kızına cinsel saldırı! İfadeleri dehşete düşürdü

Antalya'da anne ve kızına cinsel saldırı! İfadeleri dehşete düşürdü

 ANTALYA Manavgat'ta Müslüm I.'nın (58) bahçesinde çalıştırdığı tarım işçisi ailenin çocuğu E.K. (11) ile annesi S.K.'ye uyguladığı cinsel taciz ve saldırı, küçük kızın yaşadıklarını bir tanıdığına anlatmasıyla ortaya çıktı. S.K. jandarmadaki ifadesinde, "4-5 yıldır bana tecavüz ediyor. Beni, eşimi ve kızımı öldürmekle tehdit ediyor" dedi.

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Şanlıurfa'dan 3 yıl önce Manavgat'a gelen Müslüm I., önce Karakaya, ardından Örenşehir Mahallesi'ne yerleşti. Burada bahçe kiralayarak çilek yetiştirmeye başlayan Müslüm I., kendisiyle birlikte gelen K. ailesini de 'kız kardeşim, eniştem ve yeğenim' sözleriyle yakınlarına tanıttı. Kiraladıkları arazide çilek yetiştiriciliği yapan Müslüm I., 'eniştem' diye tanıttığı A.K.'yi bahçedeki barakada gece bekçisi olarak görevlendirdi. İddiaya göre, A.K. gece bahçeye gittiğinde Müslüm I. birlikte kaldıkları evde A.K'.nin eşi S.K.'ye cinsel saldırıda bulundu.

Muhtar ve okul müdürü jandarmaya bildirdi

S.K.'yi başkalarına bir şey söylerse öldürmekle tehdit eden Müslüm I., daha sonra kadının kızı E.K.'yi de taciz etmeye başladı. Müslüm I.'nın yaptıklarından rahatsız olan E.K., Örenşehir Mahallesi'ndeki tanıdığına yaşadıklarını anlattı. Örenşehir Mahallesi muhtarı ve okul müdürünün de olaydan haberdar olmasıyla jandarmaya bilgi verildi. İhbar üzerine jandarma ekipleri, Müslüm I.'yı gözaltına aldı.

'Korktum, zaten yabancı yerdeyiz'

Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde uzmanlar eşliğinde E.K.'nin ifadesi alındı. Çocuğun, yaşadıklarını ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi. Anne S.K. de jandarmaya verdiği ifadede, Müslüm I.'nın babasının dayısının oğlu olduğunu belirtti. S.K., ifadesinde şunları söyledi:

"4-5 yıldır bana tecavüz ediyordu. Kimseye bir şey anlatmamam için bana, 'seni, kocanı ve kızını öldürürüm' diyordu. Ben de korktum. Zaten yabancı bir yerdeyiz, kimseyi tanımıyorum. Kime ne diyebilirim ki. Müslüm I., sürekli beni, kocamı ve kızımı dövüyordu. Bana bir bankadan kredi çektirdi. Krediyi de ödemedi, banka şimdi beni icraya verdi. Ne yapacağım bilmiyorum."

Suçlamaları reddetti, tutuklandı

Jandarmadaki ifadesinde suçlamaları reddeden Müslüm I., geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Manavgat Adliyesi'ne getirildi. Müslüm I. adliye girişinde kendisini görüntülemeye çalışan gazetecileri görünce eliyle yüzünü kapatarak "Niye çekiyorlar, çekmesinler" diyerek tepki gösterdi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Müslüm I., 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'taciz' suçlarından tutuklandı.

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