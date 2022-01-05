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Alkole yüzde 43 zam geldi! Tekel Bayiler Platformu Başkanı 'maalesef' deyip listeyi paylaştı

Alkole yüzde 43 zam geldi! Tekel Bayiler Platformu Başkanı 'maalesef' deyip listeyi paylaştı

Sigaraya gelen ÖTV zammının ardından alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş fiyat listesini Twitter hesabından paylaştı.

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İçki ve sigaranın Özel Tüketim Vergisinin (ÖTV) maktu tutarlarına yüzde ÜFE oranında yani yüzde 47,40 oranında zam yapıldı. Zam sonrası fiyatlar güncellenmeye devam ederken alkollü içeceklere yüzde 43 oranında zam geldi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla rakı, viski, votka, cin ve liköre zam geldiğini duyurdu. 

Başkan Aybaş, Twitter hesabından "Firma bizlere zamlı ürün veriyor liste çıkmadığı için zamlı alıyoruz ve fiyatları raflarımıza yansıtıyoruz. Tüketici haklı olarak zam gelmediğini düşünebilir işte bu sebeple dükkanları kapandı. Açık olan bayiler ise zamlı satmak zorunda anlayışınız için teşekkürler. Öyle büyük zamlar geldi ki. Biralara ve ağır alkole bunlar zam değil resmen özel yaşama müdahaledir. Ülkemiz adına geçmiş olsun." açıklamasını yaptı. "Maalesef durum bu" diyen Aybaş yüzde 43 zam gelen alkollü ürünlerin listesini paylaştı.

"Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz"
Küçük esnafın dükkânları kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Aybaş, "Birçok ilden mesajlar geliyor, vatandaş kartonla sigara istiyor Esnafı temsil eden oda başkanları neredesiniz? Türkiye geneli dükkânları kapatıyoruz. Firmaların ürün vermemesi telefonları açmamaları sebebiyle muhatap bulunamadığından zincir marketlerin otomatik yüzde 40 zam yapmaları bizlerin ticaretine sekte vurmuştur ülkemiz adına geçmiş olsun. Ya zamlar açıklansın ya da ürün versinler" demişti.

Son 5 yıl itibarıyla sigara ve alkollü içecekler grubunun enflasyon sepetindeki ağırlıkları şu şekilde:
2017 - Yüzde 5,87
2018 - Yüzde 5,14
2019 - Yüzde 4,23
2020 - Yüzde 6,06
2021 - Yüzde 4,88

Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda yer alan ürünlerin ayrı ayrı enflasyondaki ağırlıkları ise şöyle:
Rakı - Yüzde 0,1065
Viski - Yüzde 0,0209
Şarap - Yüzde 0,0264
Bira - Yüzde 0,1572
Sigaralar - Yüzde 4,5656

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