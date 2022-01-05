DSÖ hatırlatma dozu yerine ülkelere çağrı yaptı! Salgından asıl. çıkış yolu bu!

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle mücadelede yapılan hatırlatma dozlarıyla ilgili olarak bunun salgından çıkışı güçlendirmediğini asıl tüm ülkelerde aşılamanın yüzde 70'e ulaşması gerektiğine dikkat çekti.

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Dünya Sağlık Örgütü dün yaptığı açıklamada bazı ülkelerin yoğun bir şekilde ‘güçlendirici’ aşı yapmasını vurgulayarak bu durumun, ülkelerin salgından çıkış yollarını ‘güçlendirmediğini’ belirtti.

DSÖ'den yapılan açıklamada Kovid-19 salgınından çıkış yolunun, tüm ülkelerin yüzde 70 aşılama oranına ulaşması olduğu ifade edildi. Hali hazırda dünya nüfusunun yüzde 58.6'sı en az bir doz aşı olurken yüzde 70 aşılama hedefine ulaşan ülke sayısı 14 oldu.

DSÖ, Kovid-19 salgınının bitmesinin tek yolunun tüm ülkelerin dolayısıyla tüm dünyanın yüzde 70 aşılama oranına ulaşması olduğunu açıkladı. DSÖ kadrosunda bulunan Epidemiyolog Dr Maria Van Kerkhove’un basına yaptığı açıklamadan alıntılar yapan DSÖ, “Omicron varyantı, Delta varyantı gibi ‘yoğun bir biçimde’ bulaşırken, ülkeler salgından çıkış yollarını ‘güçlendiremedi’ (güçlendirici aşıya yapılan referans)” ifadelerini kullandı.

Mutasyon için uygun ortamlar

Mutasyonun gerçekleşmesindeki en uygun şartların aşırı kalabalık, havalandırılmamış ortamlar ve aşılanmamış kişilerin bulunduğu ortamlar olduğu vurgulanan açıklamada; bir kısmın güçlendirici aşılama yapması yerine tüm dünya nüfusunun yüzde 70’inin aşılanmasının mutasyonu ve salgını sona erdireceği ifade edildi. Asıl zorluğun aşı olmadığı, en zayıf toplumların aşılanması olduğu belirtildi.

Aşı eşitliği çağrısı

DSÖ’nün ‘aşı eşitliği çağrısının’ yeni yapılmadığı ifade edilerek birçok zengin ülkenin halkına dördüncü bir koronavirüs aşısı sunmayı düşündüğü sırada yapıldığı vurgulandı. Açıklamada; DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus’un 25 Aralık’tan önce yaptığı açıklamaya dikkat çekilerek "Kapsamlı Kovid güçlendirme aşı programlarının", "Hali hazırda aşılama oranı yüksek olan ülkelere arzı yönlendirip virüsün yayılması ve mutasyona uğraması için daha fazla fırsat vererek" salgını uzatabileceği konusunda uyardığı yinelendi.

Dünya nüfusunun yüzde 58,6'sı aşı oldu

Our World Data sitesinin her gün güncellediği küresel aşı verilerine göre; dünya nüfusunun yüzde 58.6’sı en az bir doz Kovid-19 aşısı oldu. Dünya Bankası verilerine göre düşük gelirli ülkelerde nüfusun ancak yüzde 8.5’i sadece bir doz aşı olurken yüzde 70 aşılama hedefine ulaşan ülke sayısı 14 oldu.